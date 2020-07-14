МИД: Убийство азербайджанского мирного жителя ВС Армении - кровавое преступление

БАКУ /Trend/ - Убийство армянскими вооруженными силами 14 июля 2020 года азербайджанского гражданского лица, мирного жителя села Агдам Товузского района Азизова Азиза Иззет оглу, 1944 года рождения - кровавое преступление, сообщает во вторник Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Сообщается, что он был убит в результате артиллерийского удара.

«Целенаправленно обстреливать из тяжелых орудий азербайджанское мирное население - наглядное доказательство фашизма и варварства. Это часть оккупационной политики Армении. Армянская сторона и раньше целенаправленно убивала азербайджанских мирных жителей, совершая акты преступления против человечности", - говорится в сообщении МИД.