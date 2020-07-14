Бои на азербайджано-армянской границе: Ереван начинает признавать свои потери

БАКУ /Trend/ - В Товузском направлении продолжаются ожесточенные бои. Армянские ВС, которые несут колоссальные потери в результате ответных ударов нашей армии, были вынуждены отступить.

Как сообщает Минобороны Азербайджана, ситуация продолжает оставаться крайне напряженной, ожесточенные бои продолжаются. Армянская сторона осуществляет обстрел населенных пунктов Азербайджана. Оперативная обстановка всецело под контролем армии Азербайджана. С целью пресечения активной деятельности противника приняты адекватные меры, уничтожена военная техника различного назначения, боевые средства, командный пункт, резервы обороны и живая сила. Армянская сторона, как и прежде скрывает реальные потери. Как сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян, двое армянских военнослужащих погибли во время боев на границе с Азербайджаном.

«В результате огня со стороны Азербайджана на северо-восточном участке армяно-азербайджанской границы смертельное огнестрельное ранение получили майор Гаруш Вемирович Амбарцумян и капитан Сос Пайлакович Элбакян», - написала Степанян на своей странице в Facebook.

Между тем, очевидно, что Ереван пытается делать хорошую мину при плохой игре.

На самом деле, речь идет об армянских военнослужащих, ликвидированных ВС Азербайджана еще 12 июля. В первые дни боев, когда 30-40 армянских спецназовцев после артобстрела попытались занять высоту на территории Азербайджана, было уничтожено от 10 до 19 из них. Ожидается, что Минобороны РА будет постепенно вытаскивать на свет свои значительные потери в живой силе, как водится, списывая погибших на различные "небоевые потери" в других частях. Такое уже происходило после апрельских боев 2016 года.

Это делается, в том числе, с целью деморализации азербайджанского общества. Армянская сторона, как водится, пытается убедить наш социум, что их армия неуязвима, в то время, как азербайджанская армия несет потери. Так, что со временем Армении придется, как то оправдывать различными измышлениями еще множество смертей своих военных.

Следует ожидать, по аналогии с апрельскими боями 2016 года, что очередное военное поражение вновь приведет к дестабилизации в Армении и потрясет основы ее государственности.

Между тем, в интервью иностранным СМИ помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев назвал происходящее на границе прямой провокацией со стороны Армении, целью которой является эскалация напряженности на границе между странами и, в то же время – отвлечение внимания от внутренней ситуации в стране.

"Азербайджан всегда старается ослаблять напряжённость и обеспечивать спокойную и безопасную ситуацию на границе. Азербайджан принял ответные оборонительные меры, чтобы остановить безответственную провокацию со стороны вооруженных сил Армении, нацеленную на эскалацию ситуацию в регионе», - сказал он.

Помощник Президента Азербайджана отметил, что факты говорят сами за себя.

«В первую очередь нужно смотреть, что происходит – нет никакой логики для Азербайджана начинать такие действия на границе. Азербайджан всегда поддерживал инициативы, направленные на деэскалацию ситуации, чтобы обеспечить мир и безопасность на границе между Арменией и Азербайджаном. Важно понимать, что граница между странами никак не связана с линией соприкосновения вооруженных сил Азербайджана и Армении, возникшей в результате оккупации Арменией Нагорного Карабаха и семи регионов Азербайджана. На линии соприкосновения вооруженные силы двух стран находятся лицом к лицу. Но на границе между Арменией и Азербайджаном, в целях снижения напряженности, Азербайджан планомерно развертывает государственные пограничные службы, чтобы демилитаризировать вопрос границы», - сказал Хикмет Гаджиев.

По его словам, со стороны Армении же идет милитаризация границы, развертывание тяжелых вооружений, включая артиллерию.

В чем цель Армении в эскалации на границе?

"Первое: предпринимая такие шаги, Армения старается создать новый источник конфронтации, чтобы усилить напряженность в регионе, и чтобы отвлечь внимание от театра военных действий в Нагорном Карабахе. Кроме того, такими военными «авантюрами», Армения старается вовлечь сторонние институты и организации в этот конфликт, чтобы возложить ответственность на другие страны. Это общая стратегия, выбранная Арменией», - подчеркнул он.

Помощник Президента Азербайджана отметил, что в то же время, нужно учитывать внутриполитическую ситуацию в самой Армении.

«Как видим, нынешнее правительство Армении сталкивается с множеством вызовов и трудностей, связанных с их действиями. Кроме того, в результате неэффективных действий армянских властей, коронавирус продолжает распространяться, а страна сталкивается с большим числом социальных и экономических проблем. В такой ситуации, учитывая политику азербайджанофобии, для нынешних властей в Армении самое простое – это преподнести Азербайджан в качестве внешнего врага, отвлечь коллективное внимание и перевести его на происходящее на границе», - сказал он.

Помощник Президента Азербайджана подчеркнул, что наша страна верит, что у мирного урегулирования есть потенциал, но ключевая ответственность лежит на Армении.

«Военная эскалация – это всегда возможный сценарий, пока вооруженные силы Армении не будут выведены с оккупированных территорий Азербайджана. В любой момент может произойти эскалация и провокация со стороны Армении, как это произошло накануне. Это практическая реальность. Азербайджан все равно верит, что потенциал мирного урегулирования существует, но Армения должна продемонстрировать трезвый, конструктивный подход, а власти Армении - осознать реальность и двигаться дальше на основе этого понимания. Иначе, вся ответственность ляжет на Армению», - сказал он.

В свою очередь, чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» отметил что, Азербайджан не хочет обострения конфликта.

«Мы не хотим, чтобы люди умирали, чтобы были военные действия. Мы – приверженцы мирного решения вопроса. Но не может десятимиллионный народ 30 лет ждать, пока 2,5-миллионная страна уберет свои войска с нашей территории. Если бы это случилось на Карабахском направлении — было бы еще понятно. Но инцидент произошел не рядом с Нагорным Карабахом, а на армяно-азербайджанской границе. Это явная провокация, потому что УАЗ – это не танк, можно было тут же позвонить, связаться по рации, есть локальная связь друг с другом, горячая линия. Почему же сразу началась атака из орудий на опорный пост азербайджанских пограничников, даже не войск министерства обороны?» – задается вопросом посол.

С точки зрения Полада Бюльбюль оглы, это делается, чтобы втянуть в конфликт ОДКБ и, прежде всего, Россию.

«Потому что понятно, что у Азербайджана двусторонние партнерские, в том числе экономические отношения со всеми членами ОДКБ. Локальная задача – поднять ОДКБ, в первую очередь Россию, глобальная задача – создать по периметру России еще один очаг, который бы ее беспокоил», — пояснил он.

Посол подчеркнул, что Азербайджан представит в ОДКБ все нужные документы по инциденту. «Нам скрывать нечего. Наше дело правое. Стоит вопрос об оккупации армянской стороной азербайджанских территорий. Пока оккупация не прекратится, любые конфликты, любое развитие событий возможно», - отметил он.

Полад Бюльбюль оглы отметил, что затяжное противостояние Азербайджана и Армении накаляет обстановку в обществе. «Азербайджанское общество кипит и требует от власти решительных действий. Погибли люди. Сколько это будет продолжаться? Сколько мы будем терпеть? Сколько можно гладить по голове агрессора и говорить о мирном пути? Давайте, выводите войска, и будем решать вопрос мирным путем. О каком мирном пути может идти речь, если вражеская армия стоит на твоей территории? Пока наша земля оккупирована, никто никогда в Азербайджане не согласится с этим положением. И чем дольше оно тянется, тем опаснее ситуация » – заключил посол.

Стоит также отметить, что в результате артиллерийского обстрела армянскими вооруженными силами в направлении Товузского района в результате артиллерийского удара был убит мирный житель азербайджанского села Азиз Иззет оглы Азизов 1944 года рождения. «Целенаправленно обстреливать из тяжелых орудий азербайджанское мирное население - наглядное доказательство фашизма и варварства. Это часть оккупационной политики Армении. Армянская сторона и раньше целенаправленно убивала азербайджанских мирных жителей, совершая акты преступления против человечности", - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Тем временем, подразделения вооруженных сил Армении продолжают обстреливать азербайджанские приграничные села.

Армянские ВС обстреляли дома в селе Дондар Гушчу Товузского района. В результате попадания снаряда пострадал один частный дом, а также три приусадебных участка.

В результате артобстрела, нанесен серьезный ущерб частному дому, принадлежащему жителям села Алиевой Теларе Ахмед гызы 1948 года рождения, приусадебным участкам, принадлежащим Алиевой Самире Нуреддин гызы 1981 года рождения, Гусейнову Айдыну Магомед оглу 1973 года рождения и Рустамову Зейналу Али оглу 1986 года рождения.

Между тем, международная ассоциация Израиль-Азербайджан «АзИз» резко осудила спровоцированные армянской стороной военные действия на линии фронта в направлении Товузского района Азербайджана.

"Наша организация от имени многотысячной общины выходцев из Азербайджана, проживающих в Израиле, обратилась к мировому сообществу, СМИ, в Совет Безопасности ООН, в Генеральную ассамблею ООН, в Минскую группу ОБСЕ, Совет Европы и Европейский Парламент с призывом остановить агрессию ВС Армении против мирных жителей Азербайджана, прекратить провокации против Вооружённых сил Азербайджана, чтобы не подвергать риску жизни людей", - заявил Trend генеральный директор международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз" Лев Спивак.

«Мы также призываем эти организации и мировую общественность осудить оккупацию Нагорного Карабаха и семи прилегающих к нему районов Азербайджана со стороны Армении и потребовать незамедлительного выполнения резолюций ООН об освобождении всех оккупированных территорий с тем, чтобы мирные жители, ставшие беженцами, смогли вернуться на свои исконные земли. Лично от своего имени и от имени израильтян выражаю искренние соболезнования семьям погибших военнослужащих и всему азербайджанскому народу в связи с этой утратой", - сказал Лев Спивак.

Отметим, что начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе, подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок.

В результате принятых адекватных мер противнику были нанесен ответные удары, и он был отброшен, неся значительные потери.

Военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы сержант Садыгов Вугар Лятиф оглы и ефрейтор Мамедов Эльшад Дёнмез оглы погибли при отражении нападения противника. Несмотря на усилия наших врачей, также погиб тяжелораненый военнослужащий азербайджанской армии, рядовой Дашдемиров Хайям Магомед оглы.

В ночь с 12 на 13 июля в Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы сохранялась напряженность. В ходе ночных боев наши подразделения, применяя артиллерию, минометы и танки точным огнем уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу на территории воинской части противника. Во время боев погиб военнослужащий азербайджанской армии старший лейтенант Махмудов Рашад Рашид оглы.

Отдел политики Trend