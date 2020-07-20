Дочь Национального героя Азербайджана выступила с заявлением перед офисом ООН (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Дочь Национального героя Азербайджана Риада Ахмедова Фариза Ахмедова выступила с заявлением перед головным офисом ООН в Женеве, сообщает в понедельник Trend.

Выступая на акции, проведенной Координационным советом азербайджанцев, Ахмедова акцентировала внимание на очередной военной провокации армянских вооруженных подразделений в направлении Товузского района на армяно-азербайджанской границе с 12 июля, убийстве мирных азербайджанских граждан и продолжении таких провокаций периодически на протяжении нескольких лет.

Дочь Национального героя отметила, что в результате агрессии и оккупации со стороны Армении она, как и тысячи азербайджанских детей, в начале 90-х годов потеряла отца: "30 лет как продолжается армянская агрессия, которая все еще лишает отцов таких же азербайджанских детей, как я. Четыре резолюции, принятые 28 лет назад Советом безопасности в связи с освобождением азербайджанских земель от армянской оккупации все еще не выполняются. Мы, азербайджанцы, призываем такую влиятельную организацию как ООН, пресечь этот произвол, предпринять решительные шаги по прекращению факта агрессии и таких провокаций".

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.