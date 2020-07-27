Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по обеспечению рационального использования водных ресурсов
БАКУ / Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 27 июля подписал распоряжение о дополнительных мерах по обеспечению рационального использования водных ресурсов.
В распоряжении говорится, что, учитывая нехватку воды, существующую на территории страны, и ситуацию, сложившуюся в водохранилищах, с целью увеличения водных ресурсов, улучшения снабжения потребителей питьевой и оросительной водой утверждается «План действий по обеспечению рационального использования водных ресурсов на 2020-2022 годы».
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Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по обеспечению рационального использования водных ресурсов
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