Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по обеспечению рационального использования водных ресурсов

БАКУ / Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 27 июля подписал распоряжение о дополнительных мерах по обеспечению рационального использования водных ресурсов.

В распоряжении говорится, что, учитывая нехватку воды, существующую на территории страны, и ситуацию, сложившуюся в водохранилищах, с целью увеличения водных ресурсов, улучшения снабжения потребителей питьевой и оросительной водой утверждается «План действий по обеспечению рационального использования водных ресурсов на 2020-2022 годы».