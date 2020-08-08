Состоялось республиканское видеосовещание Оперативного штаба при Кабмине, посвященное карантинному режиму

БАКУ /Trend/ - Сегодня по поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Оперативном штабе при Кабинете министров обсуждались вопросы, связанные с усилением контроля за особым карантинным режимом.

Как сообщает Trend, в видеосовещании под председательством премьер-министра Али Асадова приняли участие помощник Президента Азербайджана по территориально-организационным вопросам Зейнал Нагдалиев, генеральный прокурор Камран Алиев, министр внутренних дел Вилаят Эйвазов, начальник Службы государственной безопасности Али Нагиев, министр экономики Микаил Джаббаров, министр финансов Самир Шарифов, министр здравоохранения Огтай Ширалиев, руководитель Агентства пищевой безопасности Гошгар Тахмазлы, председатель Агентства обязательного медицинского страхования Заур Алиев, председатель TƏBİB Рамин Байрамлы, руководители 68 городских и районных органов исполнительной власти, прокуроры городов и районов, начальники отделов внутренних дел и СГБ, руководители санитарно-эпидемиологических центров, районных центральных больниц и отделений здравоохранения.