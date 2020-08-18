Хогланд: МГ ОБСЕ сейчас следовало бы предоставить наблюдателей на линии соприкосновения войск с целью предотвращения насилия

БАКУ /Trend/ - Минской группе ОБСЕ в настоящее время следовало бы предоставить наблюдателей на линии соприкосновения войск с целью предотвращения насилия.

Об этом сказал Trend во вторник бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Ричард Хогланд, отвечая на вопрос, касающийся урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

«Во-первых, позвольте мне прояснить, что я говорю только как американский дипломат в отставке. Я не говорю от имени своего правительства или какой-либо другой структуры, с которой я в настоящее время работаю. Дорожные карты урегулирования уже существуют - в частности, Мадридские принципы и другие международные планы "на столе", как их иногда называют», - сказал он.

По словам Хогланда, он всегда считал, что настоящая дипломатия - это люди и отношения.

«Когда влиятельные люди, принимающие решения, могут встретиться лицом к лицу и добросовестно работать над поиском взаимоприемлемого решения проблемы, решение действительно может быть найдено. Я знаю, что большинство вопросов осложняется идеологиями, а иногда и внешними игроками. Как я уже сказал, окончательное решение зависит от воли вовлеченных сторон», - добавил он.

(Автор: Ляман Зейналова)

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