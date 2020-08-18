Помощник Президента: Военные учения Азербайджана и Турции - последнее предупреждение для Армении

Политика 18 августа 2020 20:23 (UTC+04:00)
Помощник Президента: Военные учения Азербайджана и Турции - последнее предупреждение для Армении

БАКУ /Trend/ - Военные учения Азербайджана и Турции стали предупредительным сигналом для страны-оккупанта Армении.

Об этом в интервьюTrend сказал во вторник помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по военным вопросам Администрации Президента Азербайджана, генерал-полковник Магеррам Алиев.

По его словам, в соответствии с Соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией согласно годовому плану в Азербайджане прошли совместные широкомасштабные тактические и летно-тактические учения с боевыми стрельбами, с участием сухопутных войск и ВВС обеих стран. Проведенные в этом месяце учения состоялись согласно графику.

"Я бы сказал, что эти учения отличались от прежних своими масштабами, новой и очень важной стратегией. Они были в центре внимания всего мира и продемонстрировали военную мощь наших стран на более обширной арене.

Следует отметить, что в совместных учениях был задействован личный состав армий двух стран, бронетехника, артиллерия и минометы, военная авиация и ПВО. Учения проходили в Нахчыване, Гяндже, Кюрдамире и Евлахе, а также в столице Баку. Разумеется, столь масштабные военные учения не могли оставаться без внимания мировой общественности. Потому что, на мой взгляд, братская Турция сегодня — ведущее и обладающее одной из самых мощных армий государство, в то числе с точки зрения проведения антитеррористических операций и охраны государственных границ. Мы сегодня являемся очевидцами успешных операций военного контингента братской страны в различных странах мира.

Азербайджан превратился во влиятельное государство как в Кавказском регионе, так и на международной арене и этот фактор нашел свое отражение в военных учениях, о которых мы говорим. Если учесть, что 20% территории Азербайджана все еще находится под оккупацией в результате агрессивной политики Армении, а наш вероломный сосед время от времени, совершая вооруженные провокации и инциденты, стремится продолжать свою оккупационную политику, несложно догадаться по какой причине противник настолько встревожен.

В связи с этим хочу напомнить вам о провокации противника в Товузском направлении. По результатам неудачной вылазки армянская армия была отброшена и вынуждена отступить, неся значительные потери.

Еще один важный момент заключается в том, что наши героические офицеры, независимо от их звания, сражались со своими солдатами на передовой, они шли не позади своих солдат, а впереди их, вдохновляя на бой с противником. Тот факт, что погибший в этих боях генерал-майор Полад Гашимов сражался на передовой как профессиональный офицер высокого ранга и отдал свою жизнь за территориальную целостность страны, доказывает, что наши военнослужащие, от рядовых солдат до высших офицеров, готовы как один идти по этому пути, решительно биться за свою Родину, за Азербайджан! Конечно же, героический подвиг нашего генерала Полада Гашимова - безупречный пример для каждого солдата, офицера и гражданина.

Безусловно, мы можем рассматривать широкомасштабные военные учения, которые прошли вслед за провокацией противника как предупредительный сигнал. В этом вопросе правда и справедливость на нашей стороне, а нормы международного права, многочисленные постановления и документы подтверждают, что азербайджанские земли находятся под оккупацией, а Армения является страной-агрессором. Многие государства поддержали позицию Азербайджана после товузской провокации, а братская Турция заявила, о единстве с Азербайджаном. Армяне безусловно тревожатся по этому поводу, а учения в Нахчыване всерьез потрясли врага.

С этой точки зрения считаю, что учения Вооруженных сил Азербайджана и Турции были одним из последних предупреждений стране-оккупанту Армении, которая сознает, что в случае вспышки локального военного противостояния, Армения как государство столкнется с угрозой исчезновения с карты мира. И в этом случае вся ответственность однозначно ляжет на руководство страны-оккупанта", - подчеркнул Магеррам Алиев.

Он отметил, что после военных учений министр иностранных дел и министр обороны Азербайджана посетили Турцию, провели встречи в расширенном составе, встретились с президентом братской страны Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудили предстоящие задачи.

"Также Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра национальной обороны Турции Хулуси Акара, начальника Генерального штаба, командующего Сухопутными войсками, командующего Военно-воздушными силами, командующего Военно-морскими силами Турции. На этих встречах подчеркивалось, что проведение военных учений - также своеобразная традиция, и эта традиция подтверждается проведением более 10 совместных учений ежегодно.

Другой вопрос заключается в том, что между двумя странами налажено сотрудничество в военно-технической сфере, в частности в отрасли военной промышленности. Это беспрецедентное сотрудничество - мире нет других таких стран, между которыми бы были столь тесные военные контакты. Однако ни для кого не секрет, что Турция в настоящее время обладает очень сильным военно-промышленным потенциалом, и мы также извлекаем выгоду из этого потенциала братской страны. Потому что Турция имеет один из самых современных в мире военно-технических арсеналов, и большая их часть — собственного производства. Наличие у Турции такой военной мощи естественно беспокоит некоторые круги, и страна-оккупант Армения также обеспокоена этим фактором. Озвученные во время встречи Президентом Ильхамом Алиевым высказывания о том, что военно-техническое сотрудничество с Турцией будет и дальше расширяться, эта страна станет партнером номер один для Азербайджана обуславливают превращение наших стран в единый силовой центр, способный обеспечивать стабильность и безопасность в регионе", - сказал Магеррам Алиев.

Комментируя воинственные заявления армянского руководства и политиков, в частности угрозу ударить по Гяндже и другим крупным городам Азербайджана, он отметил, что попытки остаться на повестке посредством таких абсурдных суждений - это еще один неудачный ход, рассчитанный на внутреннюю публику.

"Они просто пустословят. Это те же оккупанты, которые выступали с похожими заявлениями в 2016 году, однако кратно получили грозный ответ во время Апрельских боев. Тем не менее, чтобы скрыть от людей тяжелое поражение, многочисленные потери, отбитые оккупированные территории и высоты, они ужесточили военную риторику, стали лживо угрожать. Но что же случилось? Азербайджанская армия одержала Гуннутскую победу в Нахчыване, еще усилила свои военные укрепления, полностью контролируя контроль военно-стратегические районы Армении. Видимо, эта страна все еще придерживается прежнего мышления и амбиций, серьезно озабочена предстоящими фиаско. Силы, на которые надеялась армянская сторона, уже отворачиваются от них. Сегодня мы наблюдаем усугубление внутренней ситуации в этой стране. Народные массы не доверяют своему лидеру, армия слаба, солдаты голодны и технически скудно оснащены, но в то же время премьер Армении продолжает позорить себя на политической арене. Из недавнего, уместно отметить как он попал впросак, отвечая на вопросы в интервью BBC. Нести околесицу, отрицая очевидные факты — не укладывается ни в какую логику.

Сегодня не только азербайджанский, но и армянский народ знают и понимают, что руководство Армении никогда не сможет и не решится реализовать свои публичные угрозы. Напротив, азербайджанская армия способна в короткие сроки освободить оккупированные территории, а также свои исторические земли, и международные политические центры, повторюсь, на нашей стороне", - подытожил Магеррам Алиев.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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