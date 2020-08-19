Для бурения в Загатале 18 субартезианских скважин выделены 1,26 миллиона манатов

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению обеспечения посевных площадей в Загатальском районе оросительной водой и удовлетворению потребностей населения в питьевой воде.

Согласно распоряжению, в целях проектирования и бурения 18 субартезианских скважин для улучшения обеспечения оросительной водой посевных площадей и используемых для посева приусадебных земельных участков в 17 населенных пунктах Загатальского района с населением 62916 человек, а также удовлетворения потребностей населения в питьевой воде из суммы, указанной в "Распределении средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)" для бурения субартезианских скважин с целью улучшения водоснабжения в районах Азербайджана, ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" выделяются 1,26 миллиона манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабмину - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.