В Москве за противоправные действия в отношении азербайджанца уволен чиновник-армянин

БАКУ /Trend/ - Роман Шагинян, чиновник армянского происхождения, совершивший унижающие человеческое достоинство противоправные действия в отношении нашего соотечественника в Москве в период Товузских боев, уволен с занимаемой должности.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал председатель Азербайджанской коллегии авдокатов Анар Багиров.

Он отметил, что сразу после противоправных действий чиновника-армянина он обратился к нашим соотечественникам-юристам, работающим в России, Сурии Рзаевой и Нариману Агасиеву.

"Наши друзья, настоящие профессионалы безотлагательно приняли все необходимые меры, и безвозмездно начали бороться в правовой плоскости.

Роман Радикович Шагинян, армянский чиновник, работавший заведующим отделом Мытищинской городской районной администрации Московской области, уволен в наказание за неподобающие чиновнику противоправные действия", - сказал Анар Багиров.

Он добавил, что еще предстоит добиться привлечения Шагиняна к уголовной ответственности, для чего российские юристы-азербайджанцы уже подали все необходимые документы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)