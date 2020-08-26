Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Дома культуры имени Саттара Бахлулзаде в Сураханском районе Баку (ФОТО) (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - 26 августа состоялось открытие Дома культуры имени Саттара Бахлулзаде в Сураханском районе Баку.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии.

Глава государства и первая леди были проинформированы о том, что здание, построенное в 1926 году, капитально отремонтировано по инициативе Фонда Гейдара Алиева. В четырехэтажном здании общей площадью 8662 квадратных метра будут функционировать танцевальный ансамбль, вокально-инструментальная группа. Здесь созданы концертно-зрительный зал на 612 зрительских мест и универсальная сцена, зал для проведения репетиций танцевального ансамбля и оркестра, комната для репетиций и гримерная для солистов, мультимедийный центр, студия звукозаписи, выставочный зал, кабинеты для кружков, технические и подсобные помещения.

На прилегающей к Дому культуры территории площадью 2 гектара проведены работы по благоустройству, созданы уголки отдыха на открытом воздухе.