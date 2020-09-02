В четырех районах Азербайджана будет пробурено 17 субартезианских скважин - распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 2 сентября подписал распоряжение «О дополнительных мерах по улучшению обеспечения посевных площадей и удовлетворению потребностей населения в питьевой воде в Агсуинском, Шамахинском, Шабранском и Евлахском районах».

Согласно распоряжению, в целях проектирования и бурения 17 субартезианских скважин для улучшения обеспечения оросительной водой посевных площадей и используемых для посева приусадебных земельных участков, а также обеспечения потребностей населения в питьевой воде в 16 населенных пунктах Агсуинского, Шамахинского, Шабранского и Евлахского районов с населением 42 678 человек, из суммы, указанной в "Распределении средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)" для бурения субартезианских скважин с целью улучшения водоснабжения в районах Азербайджана, ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" выделяются 1,19 миллиона манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабмину - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.