Поддержка Турции со стороны Президента Ильхама Алиева станет образцом единства в тюркском мире — профессор

БАКУ /Trend/ - Тот факт, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая верительные грамоты новоназначенного посла Греции, открыто заявил свою позицию, а также поддержал Турцию, станет образцом сплоченности в тюркском мире.

Об этом в субботу сказала Trend заведующая кафедрой культуры дипломатии Брюссельского Института европейских исследований, профессор Наджие Селин Шеноджак.

По ее словам, эти заявления Президента Ильхама Алиева вновь продемонстрировали всему мировому сообществу, что Турция и Азербайджан - братские страны.

"Этот образцовый, достойный похвалы поступок Президента Ильхама Алиева придаст импульс укреплению тюркского мира", - сказала Шеноджак.

Профессор также отметила, что тюркоязычные страны могут стать очень важной региональной силой в мире, если будут повсеместно действовать сообща, следуя примеру Азербайджана и Турции.

"Объединившись в политическом и экономическом контексте, на деле, а не на словах, Тюркский мир (Тюркский совет) может стать силой, обладающей серьезной позицией в рамках ООН и международного права", - подчеркнула Наджие Селин Шеноджак.

Отметим, что заявления в поддержку Турции, которые Президент Ильхам Алиев озвучил второго сентября, принимая верительные грамоты нового посла Греции в Азербайджане, были широко растиражированы СМИ братской страны.

Агентства Anadolu и İHA, телеканалы TRT HABER, CNN TÜRK, A HABER, TGRT HABER, газеты Milliyet, Hürriyet, Sözcu, Takvim, Star и другие представили читателям публикации на эту тему с мажорными заголовками, включая, "Поддержка Турции от Президента Азербайджана Алиева", "Поддержка Азербайджана Турции по поводу Восточного Средиземноморья: поддерживаем без колебаний!", "Президент Алиев сказал в лицо греческому послу: без всяких колебаний поддерживаем Турцию в Средиземном море", "Признательность министра Чавушоглу Президенту Азербайджана Алиеву в связи с Восточным Средиземноморьем", "Послание Президента Азербайджана Ильхама Алиева касательно Восточного Средиземноморья: без всяких колебаний поддерживаем Турцию".

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)