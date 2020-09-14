Незаконное заселение Арменией оккупированных азербайджанских территорий служит политике терроризма ASALA - политолог

БАКУ /Trend/ - Переселение на оккупированные азербайджанские территории армян из Ливана и Сирии полностью противоречит переговорному процессу по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Об этом в понедельник сказала Trend политолог Шабнам Гасанова.

Гасанова отметила, что более, того, если учесть, что Ливан – страна, где всегда скрывались террористы, то серьезность вопроса приобретает опасный характер: «Потому что велика вероятность наличия террористов среди переселяемых, что, кстати, подтверждают исторические факты. Так, армянская террористическая организация ASALA, совершившая теракты в различных точках мира, убийства турецких дипломатов, была создана именно в Ливане. Политика незаконного заселения, проводимая Арменией на исторических оккупированных территориях Азербайджана, еще раз доказывает оккупационную сущность этого государства. К тому же, этот факт заселения был отмечен и в оценках миссии ОБСЕ, которая должна предпринять конкретные меры по пресечению этой политике Армении. Несомненно, что подобные действия Армении не только подрывают переговорный процесс, но и являются грубым нарушением международного гуманитарного права, а также Женевской конвенции 1949 года и ее протоколов.

В своих выступлениях Президент Ильхам Алиев неоднократно подчеркивает бездеятельность миссии ОБСЕ по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, справедливое недовольство ею Азербайджанского государства и азербайджанского народа. Надо понимать, что политика незаконного заселения исконных исторических территорий Азербайджана и экономическая деятельность, проводимая там Арменией, может привести к серьезным последствиям и началу войны. Этот шаг Армении крайне опасен, азербайджанская стороны готова пресекать подобные угрозы».

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)