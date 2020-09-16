Роль профессионального образования в Азербайджане незаменима — депутат

БАКУ /Trend/ - Одним из наиболее важных факторов, определяющих развитие в экономической и других областях каждой страны, является наличие образованных, квалифицированных и подготовленных кадров. Без них очень сложно говорить о развитии и прогрессе в какой-либо сфере. С этой точки зрения, роль профессионального образования, обеспечивающего подготовку квалифицированных кадров по всем сферам экономики, незаменима.

Об этом в среду сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Афет Гасанова.

Депутат подчеркнула, что профессиональное образование - ведущий сегмент образования, способствующий социально-экономическому развитию страны. По ее словам, профессиональное образование также играет важную роль в ликвидации безработицы и бедности, обеспечивая занятость молодежи.

"С этой точки зрения открытие Центра профессионального образования при Сумгайытском химическом промышленном парке с участием Президента Ильхама Алиева - крайне важное событие. Это также показывает, что реформы, направленные на развитие системы профессионального образования, успешно продолжаются.

Успехи, достигнутые в области промышленности в нашей стране за последние годы, создание новых предприятий значительно повысили потребность в новых квалифицированных кадрах. Разумеется, крайне важно удовлетворить эту потребность за счет местных кадров. Учитывая приоритетную роль профессионального образования в стратегии экономического развития страны распоряжением главы государства в 2016 году при министерстве образования создано Государственное агентство по профессиональному образованию, утверждена стратегическая дорожная карта по развитию профессионального образования и обучения, реализация которой уже начата", - сказала Афет Гасанова.

Она отметила, что подготовка новых кадров должна осуществляться в соответствии с нашим текущим экономическим развитием и зову времени.

"Известно, что в последние годы в результате экономического развития потребность в квалифицированных кадрах по различным отраслям экономики продолжает расти. Хотя есть спрос на эти кадры и имеются вакансии многие безработные не могут занимать эти должности в связи с профессиональным несоответствием. Таким образом, эти рабочие места остаются вакантными, а люди остаются без работы. В связи с этим следует продолжить создание новых учреждений профессионального образования. Наличие квалифицированных кадров также снижает зависимость страны от импорта.

Президент Ильхам Алиев на открытии Центра подчеркнул: "Мы должны, насколько это возможно, обеспечивать внутренний спрос за счет местной продукции. Важную роль в этом играют город Сумгайыт, в частности, Химический промышленный парк, потому что, проделав в последние годы данную работу, мы в значительной степени добились этого. Сейчас основная задача заключается в том, чтобы посмотреть, где у нас наибольшая зависимость от импорта, и если здесь возможно замещение и для этого имеется сырье или же это позволяет технико-экономическое обоснование, то этим отраслям обязательно должно уделяться большое внимание.".

Депутат подчеркнула необходимость строительства учреждения профессионального образования и в Сураханском районе, от которого она была избрана в парламент.

"В настоящее время в системе профессионального образования страны в целом функционируют 118 учебных заведений (109 - в подчинении министерства образования). Хотя 12 из них, в том числе один профессиональный лицей, 11 Центров профессионального образования, находятся в различных районах Баку - Гарадагском, Насиминском, Сабаильском, Хазарском, Низаминском, Наримановском, Сабунчинском, Хатаинском и Бинагадинском, а порой и в одном районе два или более заведений, в Сураханском районе с населением свыше 210 тысяч человек нет ни одного. В среднем за учебный год в нашем районе 2000 учащихся заканчивают школу, из них порядка 60-70 процентов поступают в вузы, а это значит, что ежегодно необходимо привлекать к профессиональному обучению около 800 молодых людей.

В этом контексте было бы целесообразно построить в Сураханском районе несколько заведений профессионального образования, строительство которых уже предусмотрено до 2025 согласно "Стратегической дорожной карте по развитию профессионального образования и обучения в Азербайджане"", - добавила Афет Гасанова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)