В эфире популярной радиопередачи США обсуждалась военная провокация Армении против Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Известный американский радиоведущий Джон Батчелор и внук президента США Ричарда Никсона - политический комментатор Кристофер Никсон Кокс, 16 сентября провели интервью с послом Азербайджана в США Элином Сулеймановым, которое транслировалось из Нью-Йорка в радиопередаче "Шоу Джона Батчелора", имеющей многомиллионную слушательскую аудиторию, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на посольство Азербайджана в США.

В ходе интервью посол Элин Сулейманов подчеркнул, что 15 сентября текущего года принял участие в церемонии подписания соглашения “Абрахам”, организованного в Белом доме, что Азербайджан всегда был сторонником содействия межкультурному и межрелигиозному согласию и диалогу в мире.

Отметив, что 16 сентября текущего года Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил еврейскую общину Азербайджана с еврейским Новым годом – Рош-Ха-Шана, Элин Сулейманов напомнил, что азербайджанская еврейская община испокон веков проживает в Азербайджане в условиях мира и благополучия.

Посол сказал, что Азербайджан, как страна, подавляющее большинство населения которой исповедует ислам, сумел не только участвовать в обсуждении и решении вопросов, имеющих значение для исламского мира, но и установить нормальные дипломатические отношения с Израилем, отметив, что в этом смысле Азербайджан может служить примером для многих стран мира. Он подчеркнул, что наша страна является сторонником решения израильско-палестинского конфликта на основе принципа двух государств.

Акцентируя внимание на военных столкновениях на армяно-азербайджанской границе, Элин Сулейманов, отметив, что в результате последней военной провокации Армении погибли 11 азербайджанских военнослужащих и один мирный житель, подчеркнул, что Армения продолжает предпринимать шаги против мира и безопасности в регионе.

Посол Азербайджана в США, отметив, что поставки Россией вооружения Армении вызывает серьезную озабоченность в Азербайджане, добавил, что в настоящее время Азербайджан и Россия проводят обсуждения для выяснения этого вопроса.

Посол заявил, что деятельность Минской группы ОБСЕ, сопредседателями которой являются США, Франция и Россия, пассивна, страны-сопредседатели не проявили достаточной активности для достижения мира между Арменией и Азербайджаном.

Элин Сулейманов подчеркнул, что Армения переселяет на оккупированные территории Азербайджана армян из Сирии и Ливана, тем самым пытаясь изменить демографическую ситуацию на этих территориях.

Кристофер Никсон Кокс, подчеркнув, что в последнее время президент Трамп добился заключения ряда мирных соглашений, спросил - какой вклад может внести американская сторона в урегулирование армяно-азербайджанского конфликта.

В ответ на это Элин Сулейманов ответил, что руководство США совместно с коллегами из Франции и России, может добиться мирного разрешения конфликта на основании международного права и принципа справедливости во имя будущего азербайджанского и армянского народов, обеспечив тем самым интересы и самих США.

С интервью можно ознакомиться на https://audioboom.com/posts/7684762-the-abraham-accord-illustrates-that-azerbaijan-s-friendship-with-israel-has-established-a-trend-f

(Текст: Кямаля Сеидова.)