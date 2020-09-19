Командующий ВМС Азербайджана прокомментировал информацию в соцсетях о турецком офицере-координаторе
БАКУ /Trend/ - Информация, распространившаяся в социальных сетях о том, что турецкого офицера-координатора командования ВМС Азербайджана капитана 1-го ранга Эрена Гюная якобы не впустили в штаб ВМС Азербайджана и его служебной машине не дали пропуск, является необоснованной и носит спекулятивный характер.
Об этом в субботу сказал Trend командующий ВМС Азербайджана контр-адмирал Субхан Бекиров.
По его словам, Эрен Гюнай в настоящее время находится на службе, и сотрудничество с командованием ВМС Азербайджана продолжается на высоком уровне.
"Подобные новости распространяются злонамеренными лицами, стремящимися бросить тень на отношения между Азербайджаном и Турцией", - сказал он.
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