Командующий ВМС Азербайджана прокомментировал информацию в соцсетях о турецком офицере-координаторе

БАКУ /Trend/ - Информация, распространившаяся в социальных сетях о том, что турецкого офицера-координатора командования ВМС Азербайджана капитана 1-го ранга Эрена Гюная якобы не впустили в штаб ВМС Азербайджана и его служебной машине не дали пропуск, является необоснованной и носит спекулятивный характер.

Об этом в субботу сказал Trend командующий ВМС Азербайджана контр-адмирал Субхан Бекиров.

По его словам, Эрен Гюнай в настоящее время находится на службе, и сотрудничество с командованием ВМС Азербайджана продолжается на высоком уровне.

"Подобные новости распространяются злонамеренными лицами, стремящимися бросить тень на отношения между Азербайджаном и Турцией", - сказал он.