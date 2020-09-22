Грузинский эксперт: В Азербайджане гармонично сочетаются три мировые религии

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане гармонично сочетаются все три основные мировые религии: ислам и иудаизм и христианство.

Об этом сказал Trend известный грузинский эксперт, доктор политических и военных наук, профессор Вахтанг Маисая.

Как отметил эксперт, Азербайджан играет важную роль в развитии всего процесса международной политики, и Генеральная Ассамблея ООН абсолютно точно определила роль Азербайджана в этом ключе.

По его словам, с геополитической точки зрения Азербайджан находится на стыке двух глобальных составляющих — Запада и Востока.

"Азербайджан в этом контексте является связующим межцивилизационным мостом в Евразийском геополитическом пространстве. В стране гармонично сочетаются все три мировые религии: ислам иудаизм и христианство,"- подчеркнул

Как отметил эксперт, Азербайджан является блестящим примером такого межкультурного и межцивилизациооного диалога.

"В Грузии есть такая школа - "Кавказская Геострата", пространство, где реализуются межцвилизационные проекты, основанные на общечеловеческих ценностях, включая и культурные. Я думаю, что в контексте "Кавказской Геостраты" Азербайджан будет играть очень важную роль. Здесь решающее значение имеют три аспекта, присущие Азербайджану — геоэкономический, цивилизационный и геополитический,"- сказал Маисая.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов)