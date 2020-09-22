При министерстве энергетики Азербайджана создается Государственное агентство по возобновляемым источникам энергии — Указ

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ о внесении изменений в Указ Президента Азербайджана № 149 от 11 апреля 2014 года "О внесении изменений в Указ Президента Азербайджана № 404 от 15 мая 2006 года "О мерах в связи с усовершенствованием деятельности министерства энергетики Азербайджана и "Об обеспечении деятельности министерства энергетики Азербайджана и утверждении Положения о министерстве промышленности и энергетики Азербайджана, структуры и численного предела работников аппарата министерства"".

Согласно указу, при министерстве энергетики Азербайджана создается Государственное агентство по возобновляемым источникам энергии.

Численный предел Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии определяется в 40 штатных единиц.

Указом также утверждено Положение о Государственном агентстве по возобновляемым источникам энергии при министерстве энергетики Азербайджана.

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