Сахиба Гафарова: Высказывание «Кто умирает за фашизм, умирает за Армению» очень опасно (ФОТО)

Политика 23 сентября 2020 10:22 (UTC+04:00)
Сахиба Гафарова: Высказывание «Кто умирает за фашизм, умирает за Армению» очень опасно (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Высказывание «Кто умирает за фашизм, умирает за Армению» очень опасно.

Об этом во время выступления в Совете Федерации Федерального собрания России сказала председатель Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова, находящаяся с официальным визитом в России, сообщает в среду Trend.

Сахиба Гафарова: Высказывание «Кто умирает за фашизм, умирает за Армению» очень опасно (ФОТО) - Gallery Image
Сахиба Гафарова: Высказывание «Кто умирает за фашизм, умирает за Армению» очень опасно (ФОТО) - Gallery Image
Сахиба Гафарова: Высказывание «Кто умирает за фашизм, умирает за Армению» очень опасно (ФОТО) - Gallery Image
Сахиба Гафарова: Высказывание «Кто умирает за фашизм, умирает за Армению» очень опасно (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сахиба Гафарова: Высказывание «Кто умирает за фашизм, умирает за Армению» очень опасно (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Сахиба Гафарова: Высказывание «Кто умирает за фашизм, умирает за Армению» очень опасно (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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