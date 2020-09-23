Сахиба Гафарова: Высказывание «Кто умирает за фашизм, умирает за Армению» очень опасно (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Высказывание «Кто умирает за фашизм, умирает за Армению» очень опасно.
Об этом во время выступления в Совете Федерации Федерального собрания России сказала председатель Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова, находящаяся с официальным визитом в России, сообщает в среду Trend.
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