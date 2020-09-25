Заявления Президента Ильхама Алиева загнали Пашиняна в угол

БАКУ /Trend/ - Армения не способна противостоять успешной политической и дипломатической атаке, предпринятой Азербайджаном, которая усилилась после поражения Еревана в июльском конфликте на границе в направлении Товузского района Азербайджана.

Практически все серьезные и авторитетные армянские эксперты и аналитические центры бьют тревогу, заявляя, что армянский премьер Пашинян проигрывает Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и поставил под угрозу не только карабахскую политику, но и вопрос будущего существования самой Армении. Последней каплей, вызвавшей всплеск недовольства Пашиняном, явилось выступление Президента Азербайджана в видеоформате 21 сентября в рамках открытия сессии Генеральной ассамблеи ООН. В своем выступлении Президент Азербайджана обвинил Армению с трибуны ООН не только в оккупации азербайджанских земель, но и срыве переговоров и подготовке новой агрессии против Азербайджана. Глава государства четко указал, что переговоры "фактически не идут" и Азербайджан не собирается участвовать в переговорах "ради имитации".

Выступление же Пашиняна для ООН больше напоминало философский трактат и очередной армянский миф и сказку о царе Тигране никогда не существовавшего армянского государства.

Существенный удар по имиджу армянского премьера последовал в минувшие выходные, когда Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью азербайджанским СМИ. Глава азербайджанского государства обвинил Пашиняна в том, что тот не выполнил обязательств, взятых на себя во время известной встречи с Президентом Азербайджана в Душанбе. Армянский премьер во время той встречи попросил у Президента Азербайджана времени на то, чтобы суметь «укрепить свои позиции во внутриполитической жизни», «подготовить армянский народ к миру», «предотвратить реванш бывших» и «воплотить в жизнь такой вариант урегулирования карабахского конфликта, который будет приемлем и для народа Азербайджана».

За прошедшее время Пашинян ни словом не обмолвился о заявлениях Президента Азербайджана по поводу беседы в Душанбе, и о том, что он, по словам главы Азербайджана, не выполнил своих обязательств. Маски с лица Пашиняна сорваны, однако, судя по всему, это его не задело и не оскорбило. Он молчит, что лишний раз подтверждает сказанное Президентом Азербайджана. Пашиняну нечего сказать, он боится правды. Премьер Армении и его команда, по мнению армянских обозревателей, проигрывают Азербайджану по всем "фронтам".

На данный момент азербайджанская пропаганда одерживает победу, а ВС Азербайджана продолжают улучшать и укреплять свои позиции, постепенно возвращая ранее потерянные территории страны. В связи с растущим в Армении недовольством правлением премьер-министра Пашиняна армянская оппозиция планирует проведение массовых акций протеста. Одна из акций должна состояться через 10 дней и в ней примут участие «Процветающая Армения», АРФ «Дашнакцутюн» и держащийся в тени «карабахский клан». Уклоняющийся от переговоров с Азербайджаном и не идущий на урегулирование карабахского конфликта армянский премьер загнан Президентом Азербайджана в угол. Ситуация с Пашиняном может иметь такое же развитие, как и в случае с уходом в отставку правительства Сержа Саргсяна, которая была вызвана поражением Армении в апреле 2016 года.

Директор экспертного совета Baku Network, доктор философии Эльхан Алескеров

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