В Отдельной общевойсковой армии Нахчывана прошло соревнование за звание "Лучшее внештатное химическое отделение" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Отдельной общевойсковой армии Нахчывана прошло соревнование за звание "Лучшее внештатное химическое отделение".

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве обороны, до сведения личного состава внештатных химических отделений, участвовавших в конкурсе на звание лучшего, были доведены правила безопасности.

Затем были продемонстрированы легкие средства защиты от ведущих мировых производителей и отечественной оборонной промышленности.

Соревнование проводилось с целью проверки теоретических знаний и практических навыков личного состава внештатных химических отделений по подготовке к защите от специального тактического оружия и оружия массового поражения. В ходе конкурса были отработаны стандарты защиты от оружия массового поражения, проверены теоретические знания. По итогам соревнования были награждены победители.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)