В Отдельной общевойсковой армии Нахчывана прошло соревнование за звание "Лучшее внештатное химическое отделение" (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - В Отдельной общевойсковой армии Нахчывана прошло соревнование за звание "Лучшее внештатное химическое отделение".
Как сообщили в пятницу Trend в министерстве обороны, до сведения личного состава внештатных химических отделений, участвовавших в конкурсе на звание лучшего, были доведены правила безопасности.
Затем были продемонстрированы легкие средства защиты от ведущих мировых производителей и отечественной оборонной промышленности.
Соревнование проводилось с целью проверки теоретических знаний и практических навыков личного состава внештатных химических отделений по подготовке к защите от специального тактического оружия и оружия массового поражения. В ходе конкурса были отработаны стандарты защиты от оружия массового поражения, проверены теоретические знания. По итогам соревнования были награждены победители.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)