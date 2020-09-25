На улучшение жилищно-бытовых условий семей вынужденных переселенцев выделены 42,5 млн манатов - Распоряжение
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 сентября подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению жилищно-бытовых условий семей вынужденных переселенцев.
В распоряжении говорится, что с целью улучшения жилищно-бытовых условий семей вынужденных переселенцев из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год резервного фонда Президента Азербайджана Государственному комитету по делам беженцев и вынужденных переселенцев выделяются 42,5 миллиона манатов.
Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в данном распоряжении, Кабмину - решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.
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На улучшение жилищно-бытовых условий семей вынужденных переселенцев выделены 42,5 млн манатов - Распоряжение
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