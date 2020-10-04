Посол Азербайджана в Италии ответил армянскому депутату

БАКУ /Trend/ - Посол Азербайджана в Италии Мамед Ахмедзаде 30 сентября принял участие в выпуске передачи RİSİKO итальянского радио Radio Sparlamento, посвященной причинам армяно-азербайджанского конфликта. В программе также приняли участие итальянские журналисты Антонио Альбанезе и Грациэлла Джангиулио, а также председатель группы дружбы с Италией в парламенте Армении Мария Карапетян.

Как сообщает Trend со ссылкой на посольство Азербайджана в Италии, в ответ на абсурдные высказывания армянского депутата об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте и продолжающихся в настоящее время военных операциях азербайджанский дипломат подробно проинформировал об истории конфликта, агрессии Армении против Азербайджана, документах, принятых международными организациями и поддерживающих справедливую позицию Азербайджана, конструктивном подходе, всегда демонстрируемом нашей страной в урегулировании конфликта мирным путем, попытках Армении затянуть переговоры и сохранить статус-кво, в частности, постоянных провокационных действиях Армении в последние месяцы.

Дипломат рассказал о новой военной агрессии вооруженных сил Армении против Азербайджана, начавшейся 27 сентября, и ответных мерах, принятых Вооруженными силами Азербайджана для ее пресечения, отметил, что проигравшая на поле боя армянская сторона прибегла к новым провокациям и развернула новую кампанию дезинформации против нашей страны. Он также соответствующими аргументами разоблачил ложь, распространяемую армянской стороной.

Посол также ответил на вопросы журналистов о военных действиях, разрешении конфликта и др..

Послушать радиопередачу можно, пройдя по следующей ссылке:https://radiosparlamento.it/armenia-azerbaigianle-cause-del-conflitto/ fbclid=IwAR1Hklf_burs4_YOLaEIKGYk_nZP3NkVFor1E4JMduPcskOHH1SPTp6qJ9Y.