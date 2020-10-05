МИД: Имеются убедительные факты о ракетных обстрелах гражданского населения и инфраструктуры Азербайджана именно с территории Армении

БАКУ / Trend/ - В рамках новой провокации против Азербайджана армянские вооруженные силы, нарушая международное право, в том числе, основные нормы и принципы международного гуманитарного права, а также соответствующие международные обязательства Армении, умышленно берут на прицел гражданское население и инфраструктуру Азербайджана, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МИД.

«В результате целенаправленных обстрелов со стороны Армении до сегодняшнего дня убиты 24, ранен 121 мирный житель, разрушено более 300 жилых домов и гражданских объектов Азербайджана. Умышленный ракетный обстрел с территории Армении второго по величине города Азербайджана – Гянджи, промышленного города Мингячевир, густонаселенных пунктов в Хызынском и Абшеронском районах Азербайджана – это провокация с целью расширения зоны военных операций и вовлечения в конфликт третьих сторон. У азербайджанской стороны имеются весомые факты о том, что гражданское население и инфраструктура Азербайджана подвергается ракетному обстрелу именно с территории Армении, в том числе, из городов Гёрус, Сисиан, Джермук и Берд. Все доказательства, собранные местными и зарубежными специалистами, в том числе, с участием зарубежных журналистов на местах, будут представлены соответствующим международным организациям», - говорится в сообщении МИД Азербайджан.

МИД Азербайджана призывает Армению подчиняться нормам и принципам международного права, в том числе, обязательствам в рамках международного гуманитарного права, и выполнить требования резолюций СБ ООН о немедленном, полном и безоговорочном выводе войск с оккупированных территорий Азербайджана: «Повторяем, что вся ответственность за последствия контрнаступательных мер, которые будут осуществлены для обеспечения безопасности населенных пунктов в глубине территорий ляжет исключительно на руководство Армении».

(Текст: Кямаля Сеидова.)