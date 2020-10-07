К разоблачению армянского вранья должны подключаться и азербайджанцы, проживающие за рубежом - депутат

БАКУ /Trend/ - К разоблачению армянского вранья должны подключаться и азербайджанцы, проживающие за рубежом.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Асим Моллазаде.

По его словам, война против Азербайджана идет не только в окопах: «Армяне по всему миру ведут информационную войну против Азербайджана, распространяя ложь. Информационная война очень опасна, потому что мир питается предвзятой информацией. Думаю, что очень важно привлечь к этому азербайджанскую молодежь. В этом направлении проводится определенная работа, но ее необходимо расширить».

Моллазаде считает, чтобы победить в информационной войне, необходимо серьезно отслеживать недостоверную информацию, которую, в первую очередь, распространяют все армянские источники, соцсети, информационные агентства. Она должна опровергаться весомыми и убедительными фактами: «В этот трудный момент должны мобилизоваться диаспорские организации Азербайджана, которые обязаны опровергать в стране проживания армянскую ложь и измышления. Более того, диаспорские организации должны связываться с медиа и информационными структурами страны, в которой проживают, и доносить до них правду. Еще один немаловажный фактор заключается в том, что в этой информационной войне необходимо стараться использовать современные технологические методы. Речь идет не только о письменных материалах. Для пропаганды обязательно необходимо использовать видеокадры, фотографии. Азербайджанские сети должны отвечать убедительными фактами на ложь армян».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова.)