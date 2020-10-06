Хикмет Гаджиев дал интервью телеканалам Sky News Arabia и GEO TV (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации Президента Хикмет Гаджиев дал интервью телеканалам Sky News Arabia (ОАЭ) и GEO TV (Пакистан), передает Trend.
С подробностями можно ознакомиться по следующим ссылкам:
Лента новостей
СГБ перехватила радиопереговоры террористов, участвующих в военных операциях против Азербайджана (ВИДЕО)
Русская, американка и татарка - баскетболистки за освобождение Азербайджана от армянской агрессии (ФОТО/ВИДЕО)
Глава МИД Турции: Азербайджан прав и с правовой, и с моральной точек зрения, и, давая разъяснения об этой справедливой борьбе повсюду, мы, иншаллах, продолжим ее вместе на поле и за столом
Азербайджан использует свое законное право на самооборону против агрессии Армении — пакистанский сенатор
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан не одинок. Рядом с Азербайджаном такая большая сила мирового масштаба, такая братская страна, как Турция
Корень проблемы заключается в том, что карабахский конфликт не урегулирован на протяжении почти 30 лет - МИД Азербайджана
Закир Гасанов: В случае применения Арменией комплексов «Искандер» будут предприняты адекватные ответные действия
Все талыши едины в стремлении освободить Азербайджан от армянских оккупантов – заслуженный артист Балоглан Ашрафов
Парламент Азербайджана принял в первом чтении поправку в закон о воинской обязанности и военной службе
Главный редактор АМИ Trend прокомментировал телеканалу CNN Türk сохраняющуюся напряженность в Нагорном Карабахе (ВИДЕО)
Парламент Азербайджана утвердил возвращение исторического названия Суговушан освобожденному от оккупации селу Мадагиз
После освобождения наших земель им будут возвращены исторические азербайджанские названия — вице-президент НАНА
Спикер парламента Азербайджана: Недалек тот день, когда будут освобождены и другие оккупированные районы страны
Хикмет Гаджиев: Amnesty International в очередной раз показала, что является выступающей однобоко, предвзято, исходящей из двойных стандартов организацией
Туркменская компания по производству электрического кабеля планирует увеличить объемы выпускаемой продукции
В парламенте Азербайджана принято решение о восстановлении исторического названия освобожденного от оккупации села
Резолюция, которую конгрессмены США хотят принять в отношении Азербайджана, не имеет никакого основания - Турал Гянджалиев
Генпрокуратура Азербайджана: В результате провокаций армянских ВС погибли 27, ранен 141 мирный гражданин
Утвержден порядок финансирования проектов, связанных с развитием микро, малого и среднего бизнеса в Азербайджане
Минобороны: Распространены кадры из села Чахырлы Джабраильского района, освобожденного от оккупации (ВИДЕО)