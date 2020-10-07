МИД: Риски, создаваемые Арменией в регионе, больше не должны игнорироваться

БАКУ /Trend/ - Армянские вооруженные силы попытались нанести удар по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан в Евлахском районе.

Как сообщает Trend, об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел Азербайджана в Twitter.

"Риски для безопасности, которые создает армянское политическое руководство в регионе, больше не должны игнорироваться", - говорится в сообщении.