Президент Ильхам Алиев позвонил Президенту Владимиру Путину

Политика 7 октября 2020 12:13 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев позвонил Президенту Владимиру Путину

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 7 октября позвонил Президенту России Владимиру Путину.

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