Оглашены доходы компаний, занимающихся незаконным предпринимательством на оккупированных территориях Азербайджана (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Выявлены компании, занимающиеся работами по незаконной добыче, в том числе, эксплуатирующие золотые и горнорудные месторождения, а также занимающиеся промыслом осетровых и черной икры, производством электроэнергии, незаконной продажей часов, банкингом на оккупированных территориях Азербайджана, и на основании решения суда проведены налоговые проверки, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу генеральной прокуратуры.

В соответствии с результатами налоговых проверок и заключениями судебно-бухгалтерской экспертизы, появились основательные подозрения в том, что шесть компаний осуществили незаконную предпринимательскую деятельность, получив прибыль в сумме 306 миллионов 821 тысяча манатов.

Были арестованы и экстрадированы в Азербайджан 12 лиц, находящихся в розыске в рамках расследования этих уголовных дел.

Кроме того, в связи с тем, что в отношении группы лиц появились основательные подозрения в том, что они с 2002 года приезжали из Армении на оккупированные территории Азербайджана, проводили работы по археологическим раскопкам в Азыхской пещере, осуществили кражу предметов, имеющих историческую, научную, культурную ценность, а также другие незаконные действия, они были привлечены в качестве обвиняемых в рамках указанных уголовных дел, объявлены в международный и межгосударственный розыск, в их отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

В связи со 166 юридическими лицами, занимающихся незаконной экономической деятельностью, 35 государствам отправлены юридические поручения.

Также, в органах прокуратуры проводится следствие в отношении лиц, совершивших незаконные поездки в Нагорный Карабах и прилегающие районы.

Генеральная прокуратура Азербайджана обеспечит проведение жестких мер в рамках норм международного права в отношении физических и юридических лиц, занимающихся незаконной экономической и другой деятельностью на оккупированных Арменией азербайджанских территориях.

(Текст: Кямаля Сеидова.)