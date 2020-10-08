Германия должна отличать страну-оккупанта Армению от подвергшегося оккупации Азербайджана - политолог

БАКУ /Trend/ - Призыв министра иностранных дел Германии Хайко Мааса к установлению режима прекращения огня и оказанию давления на Азербайджан вызывает серьезное беспокойство и недоумение. В целом, односторонние призывы какой-либо страны к прекращению огня нацелены не на урегулирование конфликта, а на сохранение основанного на оккупации статуса-кво.

Об этом в четверг сказала Trend политолог Шабнам Гасанова.

По ее словам, несмотря на неоднократные обращения Азербайджана к Германии, как к члену Минской группы ОБСЕ, эта страна не демонстрировала особой активности в направлении урегулирования конфликта, в том же время не были предприняты конкретные шаги в отношении страны-оккупанта.

"Для начала, будучи ведущей страной Европейского союза, Германия должна знать, что в документе о партнерстве между ЕС и Азербайджаном выражается однозначная поддержка территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Помимо этого, в течение 30 лет деятельность Германии, как члена Минской группы ОБСЕ, не способствовала выводу оккупационных сил Армении с территорий Азербайджана. Параллельно не было предпринято действенных шагов в направлении выполнения четырех резолюций Совбеза ООН, требующих немедленного, полного и безоговорочного вывода армянских войск с азербайджанских земель.

Сегодня в ответ на армянскую агрессию Азербайджан проводит контрнаступательные операции на своей земле, освобождая свои территории. Наш народ справедливо требует положить конец оккупации азербайджанских земель. В текущей ситуации любые заявления, содержащие элементы давления на Азербайджан, являются крайне несправедливыми. В данном контексте Германия должна отличать страну-оккупанта Армению от подвергшегося оккупации Азербайджана, а также предпринять соответствующие шаги в этом направлении", - сказала Шабнам Гасанова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)