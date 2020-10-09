Армения в очередной раз открыто демонстрирует свою политику вандализма - Национальная комиссия Азербайджана по ЮНЕСКО

Политика 9 октября 2020 09:45 (UTC+04:00)
Армения в очередной раз открыто демонстрирует свою политику вандализма - Национальная комиссия Азербайджана по ЮНЕСКО

БАКУ /Trend/ - Армения проводит политику культурной чистки на оккупированных территориях Азербайджана, целенаправленно уничтожая историческое и культурное наследие страны.

Об этом сказали Trend в Национальной комиссии Азербайджана по ЮНЕСКО.

Было отмечено, что незаконная деятельность Армении, направленная против материального и нематериального культурного наследия Азербайджана, в частности взятие под прицел, незаконное присвоение и изменение особенностей исторических памятников является грубейшим нарушением ряда Конвенций ЮНЕСКО, а также Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта от 1954 года и протоколов к ней, Международной конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия от 1972 года, Всемирной конвенции об авторском праве от 1952 года, Конвенции об охране нематериального культурного наследия от 2003 года и других международных правовых документов. Наряду со зверским разрушением Арменией культурных, исторических и религиозных памятников на оккупированных территориях Азербайджана, также азербайджанские памятники под видом "реставрации" арменизируются. В качестве примера можно привести "ремонтные работы", проведенные Арменией в мечети "Юхары Говхар Ага" и Шушинской крепости, которые считаются главными символами древнего азербайджанского города Шуша. Оба образца культурного наследия в 2001 году были включены в Предварительный Список всемирного наследия от Азербайджана под названием "Шушинский историко-архитектурный заповедник". Политика культурной чистки, проводимая Арменией, противоречит Конвенции ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного наследия от 1972 года. В связи с этим азербайджанская сторона регулярно поднимает вопрос перед руководством ЮНЕСКО о принятии соответствующих мер, сказали в Национальной комиссии.

Как отмечается, в связи с этим следует отметить, что есть факты вывоза в Армению и продажи на "черном рынке" образцов богатого материального и культурного наследия азербайджанского народа, обнаруженных в результате незаконных археологических раскопок на территориях Азербайджана, оккупированных Арменией. Следует подчеркнуть, что это противоречит Конвенции ЮНЕСКО о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности от 1970 года. Это грубое нарушение Арменией международного права, в том числе обязательств, изложенных в конвенции, участником которой является Армения.

Было подчеркнуто, что разоблачение фактов уничтожения Арменией культурного и исторического наследия Азербайджана, а также предотвращение провокаций Армении занимают особое место в деятельности Азербайджана в различных комитетах ЮНЕСКО. Вопрос в связи с противоречащей международному праву деятельностью Армении регулярно поднимается азербайджанской стороной в соответствующих комитетах ЮНЕСКО, и озвучивается призыв принять меры для предотвращения этой деятельности Армении. Таким образом, Азербайджан как государство-член Комитета по защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта (2011-2019 годы), Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия (2018-2022 годы) постоянно держал этот вопрос в центре внимания и регулярно продолжает принимать соответствующие меры.

Следует отметить, что приоритетом для Азербайджана также является защита нематериального культурного наследия страны, которое армянская сторона пытается присвоить. Так, в 2013 году в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, нуждающегося в срочной охране, была включена "Традиционная карабахская конная игра Човган", а в 2018 году - "Яллы (Кочери, Тензере), традиционные групповые танцы Нахчывана". Азербайджан как ответственный и надежный партнер ЮНЕСКО придает особое значение выполнению международных конвенций. Книга "Охрана культурных ценностей: военный справочник", подготовленная ЮНЕСКО при поддержке Азербайджана в 2016 году, была признана международными организациями как важный вклад в защиту культурного наследия во время вооруженных конфликтов.

Было подчеркнуто, что вооруженные силы Армении, начиная с четвертого октября 2020 года, по приказу военно-политического руководства Армении, обстреливают из тяжелой артиллерии Гянджу, второй по величине город Азербайджана и центр древней истории и культуры. В результате серьезно пострадал исторический памятник, находящийся под государственной охраной (инв. 3838). Нанеся ракетные удары по Гяндже, древнему историческому и культурному центру Азербайджана, беря под прицел культурное наследие и всемирные ценности тюркского мира, Армения в очередной раз открыто продемонстрировала свою продолжающуюся на протяжении многих лет политику вандализма.

Как сказали в Национальной комиссии Азербайджана по ЮНЕСКО, в Гяндже насчитывается 195 недвижимых исторических и культурных памятников, взятых на государственную регистрацию. Расположенная на Великом Шелковом пути Гянджа на протяжении веков была известна как центр культуры и науки, является городом, где жили и творили такие выдающиеся личности, как великий азербайджанский поэт и мыслитель Низами Гянджеви, поэтесса Мехсети Гянджеви, 900-летие творчества которой в 2013 году отметили на уровне ЮНЕСКО, а 23 сентября 2020 года Гянджа была избрана членом Глобальной сети обучающихся городов ЮНЕСКО.

"Наша страна, поднимая вопрос о защите культурного наследия тюркского мира в международных организациях, в том числе на заседаниях национальных комиссий и комитетов по ЮНЕСКО стран-членов ТЮРКСОЙ, постоянно призывает к совместным усилиям по защите памятников тюркского мира", - сказали в Комиссии.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
107 инфицированных коронавирусом выявили в Казахстане за сутки
107 инфицированных коронавирусом выявили в Казахстане за сутки
Новая информационная система для мониторинга ситуации с COVID-19 внедряется в Нур-Султане
Новая информационная система для мониторинга ситуации с COVID-19 внедряется в Нур-Султане
В Казахстане начато строительство завода по производству упаковки из легких металлов
В Казахстане начато строительство завода по производству упаковки из легких металлов
Loading Bars
Лента новостей
Азербайджанская нефть уверенно дорожает Финансы 10:35
Обстрел Арменией гражданского населения, стратегических и социальных объектов Азербайджана является международным преступлением - ученый-юрист Политика 10:31
Освобожденный от оккупации Джабраильский район (ВИДЕО) Политика 10:27
Армения целенаправленно уничтожает исторические и культурные ценности Азербайджана – Правительство Турции Турция 10:23
Туркменистан и Афганистан расширяют правовую базу сотрудничества Бизнес 10:19
Театр юного зрителя поддержал ВС Азербайджана Социум 10:16
Минобороны Азербайджана об уничтоженной и захваченной технике ВС Армении Политика 10:08
Из Ханкенди эвакуируется личный состав армянских ВС Политика 10:07
Уничтожен еще один штаб армянской армии, ликвидирован начальник артиллерии полка (ВИДЕО) Политика 09:55
ANAMA: В Физули обнаружен снаряд с белым фосфором, выпущенный ВС Армении (ФОТО) Нагорно-карабахский конфликт 09:53
В Джабраиле, на месте снесенных армянами исторических памятников, осуществлялись сельскохозяйственные работы (ФОТО) Политика 09:48
Манат подешевел к евро и рублю Финансы 09:48
Драгметаллы в Азербайджане продолжают дорожать Финансы 09:48
Армения в очередной раз открыто демонстрирует свою политику вандализма - Национальная комиссия Азербайджана по ЮНЕСКО Политика 09:45
В результате обстрелов ВС Армении возникают пожары и разрушения на гражданских объектах — МЧС Азербайджана (ФОТО) Происшествия 09:14
«МИР» стал самым настоящим информационным стержнем СНГ, который идет в информационном авангарде - председатель телерадиокомпании (Интервью) Общество 09:00
Обращения к главе государства: Уважаемый Президент, Ваша решительность вызывает чувство гордости в сердце каждого гражданина Азербайджана Политика 08:57
Президенту пишут: Ваша решительная, мудрая и смелая политика ведет азербайджанский народ в успешное будущее и к блестящей победе Политика 08:54
Экс-премьер Ливана заявил о готовности вновь возглавить правительство Арабские страны 08:43
Грузия в шаге от Чемпионата Европы по футболу Грузия 08:21
107 инфицированных коронавирусом выявили в Казахстане за сутки Казахстан 08:03
В США подали иск против Apple США 07:59
В Армении ужесточены условия действующего в стране режима военного положения Армения 07:55
Baku Media Center перечислил в Фонд помощи ВС Азербайджана 100 тыс. манатов Общество 07:36
Иордания ввела повсеместный режим ограничений на 48 часов для сдерживания пандемии Арабские страны 07:14
Гол Месси принес сборной Аргентины по футболу победу над эквадорцами в игре отбора ЧМ-2022 Спорт 06:57
Китай присоединился к международному механизму по вакцинам COVAX Другие страны 06:21
Трое полицейских пострадали при крушении вертолета в Бразилии Другие страны 05:57
Сборная Уругвая по футболу стартовала в квалификации ЧМ-2022 с победы над чилийцами Спорт 05:26
В Канаде выявили максимальное число заразившихся коронавирусом за сутки Другие страны 04:57
Биржевые индексы в Нью-Йорке выросли после периода волатильности США 03:53
Ураган "Дельта" усилился до третьей категории В мире 02:28
Более 338 тыс. заразившихся коронавирусом выявили в мире за сутки В мире 02:03
Президент Кыргызстана готов уйти, когда страна встанет на путь законности Кыргызстан 01:36
В Москве за сутки умерли 33 пациента с коронавирусом Россия 01:04
Трамп обвинил Байдена в отсутствии плана по борьбе с коронавирусом США 00:44
Число новых случаев заражения коронавирусом в Италии за сутки достигло почти 4,5 тыс. Европа 00:29
ВОЗ сообщила о мировом рекорде по заражению коронавирусом В мире 00:05
Эрдоган: Единственный путь урегулирования в Карабахе – прекращение армянской оккупации Нагорно-карабахский конфликт 8 октября 23:36
Инфляция в Венесуэле с начала года превысила 1 400% Другие страны 8 октября 23:04
Грузинский фильм «Начало» поборется за право получить «Оскар» Грузия 8 октября 22:42
В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 290 тысяч Турция 8 октября 22:40
Новая информационная система для мониторинга ситуации с COVID-19 внедряется в Нур-Султане Казахстан 8 октября 22:30
Минфин США добавил 18 иранских банков в санкционный список США 8 октября 22:19
Эльчин Амирбеков: С самого начала армянская сторона избрала главной мишенью мирное азербайджанское население (ВИДЕО) Политика 8 октября 22:13
Нетаньяху 12 октября передаст в парламент Израиля соглашение о мире с ОАЭ Израиль 8 октября 22:05
”Азербайджанское кредитное бюро" стало сотрудничать еще с одной компанией Финансы 8 октября 21:37
S&P Global Ratings: Плавающий обменный курс будет поддерживать суверенный кредитный рейтинг Грузии Бизнес 8 октября 21:33
Лезгины, как и все народы Азербайджана, выступают против армянских оккупантов – известный борец Виталий Рагимов Спорт 8 октября 21:33
Сопредседатели МГ ОБСЕ и азербайджанская делегация обсуждают нагорно-карабахский конфликт Политика 8 октября 21:25
Начата подача воды в три района Азербайджана из водохранилища Суговушан Экономика 8 октября 21:05
Всемирный банк в 2021 году прогнозирует в Азербайджане возвращение платежного баланса к профициту Финансы 8 октября 20:57
В Азербайджане возобновлен электронный перевод учащихся из школы в школу Общество 8 октября 20:53
В Геранбое обнаружено 10 снарядов, выпущенных из РСЗО "Смерч" (ФОТО) Происшествия 8 октября 20:43
Уничтожена бронетехника ВС Армении (ВИДЕО) Политика 8 октября 20:40
Супруга бывшего генерального секретаря ООН направила письмо Президенту Ильхаму Алиеву Политика 8 октября 20:35
Состоялась встреча руководителей внешнеполитических ведомств Туркменистана, Афганистана и США Политика 8 октября 20:12
Омбудсмен Азербайджана направила открытое письмо организации Amnesty International Политика 8 октября 19:54
Ответственность за напряженность несет руководство Армении - Севиль Микаилова дала интервью турецкому телеканалу Anews (ВИДЕО) Политика 8 октября 19:50
Грузинский министр: Важно оградить нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан от любого военного воздействия Энергетика 8 октября 19:38
Так называемые "замороженные" региональные конфликты, выявили противоречие между двумя основными принципами Устава ООН — президент Казахстана Нагорно-карабахский конфликт 8 октября 19:31
Минобороны Азербайджана: Наша армия ни на шаг не отступила с освобожденных земель, пункт назначения — Карабах Политика 8 октября 19:16
Очередная видеозапись захваченных у ВС Армении военных трофеев (ВИДЕО) Политика 8 октября 19:12
ВС Армении обстреливают населенные пункты Азербайджана Политика 8 октября 19:10
Военнослужащие ВС Армении обратились в бегство, покинув боевые посты — минобороны Политика 8 октября 19:08
Миф о "ракетном ударе" Азербайджана по церкви в Шуше — очередная ложь армянской стороны — минобороны (ФОТО) Нагорно-карабахский конфликт 8 октября 19:02
В честь освободительной армии Азербайджана – исполнители в военной форме (ВИДЕО) Культура 8 октября 18:41
Обстрелы жилых кварталов в Азербайджане — зверство по отношению к народу со стороны Армении — израильский эксперт Нагорно-карабахский конфликт 8 октября 18:37
Мне обидно, когда Азербайджан пытаются дискредитировать - Наала Барателия из Грузии, руководитель Lumineux Социум 8 октября 18:21
Состоялась видеоконференция между правящими партиями Азербайджана и Турции (ФОТО) Политика 8 октября 18:12
МИД России: Прорабатываются различные схемы действий по нагорно-карабахскому урегулированию Нагорно-карабахский конфликт 8 октября 18:09
Объем производства в ненефтяном секторе Азербайджана уверенно растет Бизнес 8 октября 18:01
ЗАО AzerGold подписало контракт на закупку дронов Бизнес 8 октября 17:54
Роберт Кочарян организовал доставку в Армению крупной партии оружия - армянские СМИ Армения 8 октября 17:53
Кямран Алиев: В результате военной агрессии Армении погиб 31 мирный житель Азербайджана Политика 8 октября 17:45
В Казахстане начато строительство завода по производству упаковки из легких металлов Казахстан 8 октября 17:43
Разгромлена военная колонна ВС Армении (ВИДЕО) Политика 8 октября 17:43
Армянская ложь на российском ТВ уже вызывает раздражение – Татьяна Полоскова на площадке Baku Network (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 8 октября 17:37
В Казахстане принимаются меры для увеличения активности инвесторов в сфере возобновляемых источников энергии Энергетика 8 октября 17:34
В Азербайджане произведено фармпродукции более чем на 520 тыс. манатов Бизнес 8 октября 17:33
Во время интервью Пашиняна "Первому каналу"в доме правительства отключилось электричество (ВИДЕО) Политика 8 октября 17:21
Российская ИТ-компания заинтересована в сотрудничестве с Туркменистаном ИКТ 8 октября 17:14
Провокации бесполезны - Азербайджан вернет оккупированные территории и принудит Армению к миру Нагорно-карабахский конфликт 8 октября 17:13
Внимание! НЕ ВЕРЬТЕ армянской дезинформации в соцсетях! (ФОТО) Общество 8 октября 17:08
Разрушение церкви в Шуше не связано с действиями азербайджанской армии - минобороны Политика 8 октября 17:04
Азербайджанцы Польши выразили протест в связи с недопустимым поступком польского депутата Политика 8 октября 17:03
Хикмет Гаджиев: Информация, добытая журналистами, свидетельствует о том, что граждане Франции армянского происхождения действуют в рядах ВС Армении как наемники Политика 8 октября 16:55
Театр YUĞ поддержал Вооруженные силы Азербайджана Культура 8 октября 16:48
Германия должна отличать страну-оккупанта Армению от подвергшегося оккупации Азербайджана - политолог Политика 8 октября 16:45
Туркменистан вывез своих граждан из России очередным чартерным рейсом Транспорт 8 октября 16:45
Реджеп Тайип Эрдоган: В этой справедливой борьбе Турция до конца будет рядом с Азербайджаном Политика 8 октября 16:35
Обстрелы Гянджи — явное преступление — бывший посол Ирана Политика 8 октября 16:32
За сутки в Иране коронавирусом заразились свыше 4 тыс. человек Общество 8 октября 16:27
Экспортные операции между Азербайджаном и Данией существенно выросли Бизнес 8 октября 16:24
В Туркменистан поступила новая партия сельхозтехники Бизнес 8 октября 16:22
Еще в 4-х районах Азербайджана семьям шехидов и инвалидов Карабахской войны предоставлены частные дома (ФОТО) Общество 8 октября 16:20
Армянская хунта действует как фашисты в сороковых... Это пособники дьявола! – народный артист Рафиг Азимов Социум 8 октября 16:18
SOCAR: В графике ввода ТАР в эксплуатацию на данный момент нет изменений Энергетика 8 октября 16:12
Минобразования Азербайджана объявило результаты конкурса по приему на работу учителей Общество 8 октября 16:08
Историк: На территории современной Армении изменено порядка 80% азербайджанских топонимов Нагорно-карабахский конфликт 8 октября 16:07
Все новости