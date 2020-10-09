Элин Сулейманов: США и другие державы должны сдерживать Армению от агрессии

БАКУ /Trend/ - Во влиятельной газете США Washington Times опубликована статья посла Азербайджана в США Элина Сулейманова с заголовком "США и другие державы должны сдерживать Армению от агрессии".

Как сообщили в пятницу Trend в посольстве, отвечая на вопрос журналиста о причинах эскалации напряженности в армяно-азербайджанском конфликте, посол сказал, что в последние месяцы Армения прибегала к военным провокациям, а последнюю напряженность можно рассматривать как продолжение нападения Армении 12-14 июля на нашу страну на международной границе в направлении Товузского района Азербайджана. Он сказал, что через этот регион проходят представляющие важное значение для энергетической безопасности Европы нефте- и газопроводы, транспортная инфраструктура и воздушные коридоры, соединяющие Европу и Азию. НАТО также снабжает свой контингент в Афганистане через эту транзитный регион.

Сообщив, что артобстрел Арменией территорий, где проживает гражданское население, взятие на прицел мирных граждан во время последних нападений, не являются случайными. Посол напомнил, что вооруженные силы Армении использовали именно этот метод для проведения тотальной этнической чистки в начале 1990-х годов.

Сулейманов отметил, что в настоящее время военные действия ведутся в международно признанных границах Азербайджана, Армения, оккупировав эти территории, произвела в регионе этнические чистки. По его словам, урегулирование конфликта на основании международного права способствует установлению прочного мира. Это позволит азербайджанской и армянской общинам нагорно-карабахского региона жить вместе в мире и безопасности. Кроме того, прочный мир поможет использовать весь потенциал региона, создаст условия для избавления Армении от внешней зависимости и интеграции со странами региона.

Посол сказал, что для достижения устойчивого режима прекращения огня между сторонами Армения должна выполнив требования четырех резолюций Совета Безопасности ООН и вывести свои войска с оккупированных территорий.

Отвечая на вопрос о союзничестве России и Армении, посол отметил, что у России есть военные базы в Армении. Армения также пытается спровоцировать нашу страну, надеясь на прямое участие России в конфликте в рамках Организации Договора о коллективной безопасности. Посол также отметил, что Турция не является стороной конфликта, а лишь оказывает дипломатическую поддержку нашей стране.

Коснувшись участия США в этом процессе, посол сказал, что Соединенные Штаты вместе с Россией являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ и постоянным членом Совета Безопасности ООН. По этой причине Вашингтон должен быть заинтересован в выполнении решений как обеих международных организаций, так и в реализации мирного плана.

Сегодня Соединенные Штаты озвучивают настойчивые призывы к прекращению огня и защите гражданского населения. В то же время от США требуются более активные шаги для установления мира. Прежде всего, США должны убедить Армению в необходимости приостановить военные действия на международно признанных территориях Азербайджана и вывести свои вооруженные силы с оккупированных территорий.

С полным текстом статьи можно ознакомиться по ссылке https://www.washingtontimes.com/news/2020/oct/7/elin-suleymanov-azerbaijan-envoy-says-big-powers-m/.

(Текст: Турал Гараджаев)

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