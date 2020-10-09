Президент Ильхам Алиев: Никакая сила в мире не сможет заставить нас свернуть со своего пути

Политика 9 октября 2020 23:28 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Никакая сила в мире не сможет заставить нас свернуть со своего пути

БАКУ /Trend/ - Мы неоднократно говорили это, покиньте наши земли по собственной воле. Выполните резолюции Совета Безопасности ООН, иначе пожалеете. Вы считаете, что Азербайджан смирится с этой ситуацией? Не смирится, я неоднократно говорил об этом. Считаете, что азербайджанский народ смирится с этими оскорблениями? Не смирится, я неоднократно говорил. Но сидеть на наших землях, отравлять нашу священную землю и после этого предъявлять нам претензии – посмотрите какая наглость. Мы посадили их на место. Мы указали им на их место. Мы гоним их так, что они никогда не забудут этот спринт.

Как сообщает Trend, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал об этом в обращении к народу.

Глава государства сказал: «Сегодня бои идут по всему фронту. Азербайджан укрепляет свои позиции на всех направлениях, и мы принуждаем оккупанта, агрессора к миру. Именно в этом основная цель данной операции. Мы показали им, что победа за нами и на поле боя, и в международной плоскости, и на политической арене. Они увидели нашу силу, нашу волю. Убедились в том, что никакая сила в мире не сможет заставить нас свернуть со своего пути. Ни одна страна в мире не сможет повлиять на нашу волю. Умоляй кого угодно, кланяйся в ноги кому угодно, целуй пятки кому угодно, никто не сможет повлиять на нас! Мы на праведном пути, мы одерживаем победу, мы вернем наши земли и восстановим нашу территориальную целостность».

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