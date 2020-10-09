Азербайджанской армии хватило 10 дней, чтобы развеять миф о "сильной армии", созданный армянами за 30 лет

БАКУ /Trend/ - В ответ на провокации ВС Армении Азербайджанская армия 27 сентября начала контрнаступательную операцию. Добившаяся значительных успехов в первые же дни боев азербайджанская армия уничтожила склад боеприпасов ВС Армении. В результате военной операции, проведенной нашими азербайджанскими войсками на геранбойском направлении фронта, была прорвана передовая линия обороны армянских подразделений, и освобождены семь сел, вершина Муровдаг горного хребта Муров.

В результате контрнаступательной операции по предотвращению армянской провокации, было уничтожено большое количество живой силы и военной техники ВС Армении, армянские солдаты, бросая военную технику, спасались бегством. В первый день боевых действий потери армян составили 16 убитыми и свыше 100 ранеными.

Также в последующие дни контрнаступательных операций была освобождена от оккупации часть азербайджанских территорий. Армия Азербайджана закрепила преимущество, достигнутое в боях, которые ведутся на азербайджанской земле. С начала военных операций уничтожены тысячи военнослужащих и сотни единиц техники ВС Армении. Бегство армянских военнослужащих, бросающих военную технику, - красноречивое свидетельство ситуации, в которую попала армянская сторона.

Наряду с успехами в военных операциях, Азербайджан продвинулся и в дипломатической плоскости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян уже поднял белый флаг. Пашинян, изъясняющийся прежде претенциозно и спесиво, теперь в шаге от капитуляции. Такие попытки руководства Армении, как навязывание Азербайджану условий в ходе переговоров, изменение формата переговорного процесса, потерпели крах. Сегодня сама Армения умоляет приступить к переговорному процессу на тех условиях Азербайджана.

Но у Президента Ильхама Алиева лишь одно требование к Армении - согласиться освободить наши оккупированные земли и представить график вывода ее вооруженных сил с азербайджанских земель. О прекращении огня можно будет говорить лишь после выполнения этих условий.

В своем сегодняшнем обращении к народу Президент Ильхам Алиев в последний раз предостерег страну-оккупанта Армении. Глава государства заявил, что, если после переговоров в Москве они вновь начнут мошенничать, то пожалеют.

Перед Арменией лишь два варианта событий: либо покинуть оккупированные земли Азербайджана, либо азербайджанская армия очистит их от оккупантов сама.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев)