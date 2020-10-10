Минобороны Азербайджана: Интенсивные бои продолжались всю ночь (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - С полудня 9 октября до утра 10 октября на всей протяженности фронта продолжались боевые действия различной интенсивности, противнику были нанесены огневые удары, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Минобороны.

В результате продолженной Азербайджанской Армией наступательной операции за этот период точным огнем было уничтожено и выведено из строя большое количество живой силы противника, 13 танков, 4 РСЗО БМ-21 «Град», 6 гаубиц Д-20 и Д-30, 3 самоходные артиллерийские установки 2С3 «Акация», 2 зенитные установки M55 «Застава», 2 радиолокационные станции и средства радиоэлектронной борьбы.

(Текст: Кямаля Сеидова)