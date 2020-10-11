Армения бомбит Гянджу, чтобы заручиться поддержкой ОДКБ - корейский профессор

БАКУ /Trend/ - Армяне представляют события в Нагорном Карабахе как «крестовый поход». Они ищут поддержки у Запада, заявляя, что эти события происходят якобы на "религиозной почве".

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом директор Евразийского института тюркских исследований при Женском университете Донгдук профессор О Ын Кюн пишет в статье, опубликованной в популярном южнокорейском журнале Sisa.

В статье говорится, что хотя армяне и утверждают, что Нагорных Карабах является их исконной землей, в действительности они живут в Карабахе с начала 19 века.

Автор пишет, что поскольку боевые действия в рамках обострившегося конфликта ведутся на территории Азербайджана, у России, имеющей военную базу в Армении, нет причин для поддержки армянских войск. Однако, чтобы заручиться поддержкой ОДКБ, Армения бомбит азербайджанский город Гянджу, находящуюся вдали от зоны конфликта.