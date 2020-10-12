Армения совершила международный террор, нарушив гуманитарный режим прекращения огня и обстреляв Гянджу - депутат

БАКУ /Trend/ - Руководство Армении, открыто нарушив гуманитарный режим прекращения огня после переговоров в Москве, подвергло ракетному обстрелу второй по величине город Азербайджана – Гянджу. В результате обстрела погибли 9 мирных жителей, ранены более 40 граждан, включая детей, женщин и стариков. Это очередное международное преступление, совершенное Арменией.

Об этом в понедельник сказал Trend член Политсовета правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), депутат Милли Меджлиса (парламента) Айдын Гусейнов.

Он отметил, что обстрел Арменией гражданского населения, жилых объектов, населенных пунктов, находящихся далеко от зоны конфликта, означает грубое нарушение международного права: «Используя кассетные бомбы и бомбы, начиненные фосфором, Армения демонстрирует, что не признает принятые до сегодняшнего дня международные законы, поэтому международные организации, страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, непосредственно ответственные за урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, не должны молчать, а выразить отношение к безответственным и преступным действиям Армении. Международные организации должны применить санкции в отношении Армении. Пока мир будет молчать о преступлениях Армении, эта страна-агрессор будет необузданной, что приведет к глубокой эскалации в регионе».

Депутат добавил, что Россия, инициировавшая встречу по обеспечению гуманитарного режима прекращения огня, должна спросить с Армении за обстрел Гянджи: «Если официальная Москва проявила инициативу в достижение гуманитарного режима, то должна наказать Армению. Азербайджан с первых часов продемонстрировал соблюдение гуманитарного режима, однако Армения повела себя как агрессор и нарушила договоренность, достигнутую в Москве».

(Текст: Кямаля Сеидова.)