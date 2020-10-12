Правящая партия Азербайджана направила обращение 57 политпартиям и ряду международных организаций

БАКУ /Trend/ - Правящая партия «Ени Азербайджан» (ПЕА) направила обращение к мировой общественности, блокам политических партий и политическим партиям, с которыми она сотрудничает, в связи с гибелью и ранением мирных людей в результате ракетного обстрела вооруженными силами Армении ночью 11 октября Гянджи - находящегося вне зоны конфликта второго по величине города Азербайджана, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ПЕА.

Обращение направлено 57 политическим партиям из 37 стран Европы и Азии, а также ряду международных организаций.

В своем обращении ПЕА информирует об очередном акте вандализма, совершенном армянскими террористами против мирных азербайджанских граждан, и его тяжелых последствиях, подчеркивается, что армянский террор представляет угрозу для человечества.

ПЕА отмечает, что с 27 сентября в результате этих преступных атак Армении убит 41 мирный житель Азербайджана, в том числе школьники, более 200 мирных жителей получили ранения, разрушено более 1000 домов и других гражданских объектов.

"В результате обстрела многоквартирных жилых домов в центре Гянджи 11 октября погибли 9 человек, включая 4 женщин, ранены 34 человека, в том числе 16 женщин и 6 детей, нанесен ущерб более чем 10 многоквартирным зданиям и свыше 100 объектам различного назначения. Также 11 октября около 4 часов утра ВС Армении выпустили ракеты по промышленному городу Мингячевир, находящемуся в 100 км от фронтовой зоны, где находится ГЭС, являющаяся крупнейшей на Южном Кавказе", - говорится в обращении.

В обращении подчеркивается, что этот акт вандализма Армении является очередным грубым нарушением гуманитарного режима прекращения огня, вступившего в силу с 12 часов 10 октября и достигнутого в результате 11-часовых напряженных переговоров в Москве глав МИД Азербайджана и Армении в ходе встречи, инициированной министром иностранных дел России: "С первых минут объявления гуманитарного режима прекращения огня ВС Армении обстреливают города и села, гражданские объекты, мирное население Азербайджана. Тем самым военно-политическое руководство Армении, нарушив нормы и принципы международного права, Женевские конвенции 1949 г. и их Дополнительные протоколы, а также требования гуманитарного режима прекращения огня, согласованного по настойчивой просьбе армянской стороны, совершило новые преступления против человечности"

В обращении ПЕА говорится, что мировая общественность, постоянно призывающая стороны к прекращению огня, должна выразить свое отношение к этим действиям Армении, противоречащим международному праву и принципам гуманитарного перемирия. Нарушение армянскими ВС гуманитарного перемирия, обстрел Гянджи, Мингячевира и других населенных пунктов Азербайджана свидетельствуют о неуважении Арменией международного сообщества, а также о том, что призывы руководства этой страны к прекращению огня являются лицемерием.

ПЕА призвала международную общественность, в том числе политические партии и блоки политических партий, с которыми она сотрудничает, решительно осудить действия Армении, направленные на нарушение гуманитарного перемирия, и ее атаки на мирное население Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова)