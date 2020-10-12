Срыв переговоров является одной из главных целей армянской стороны - политолог

БАКУ /Trend/ - Срыв переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта по-прежнему остается одной из главных целей армянской стороны. Избегающее открытых переговоров правительство Армении, различными методами инициировало значительные препятствия процессу на протяжении всего конфликта.

Об этом в понедельник сказал Trend, секретарь Института истории науки НАНА, доктор философии по политическим наукам, доцент Заур Алиев.

Политолог отметил, что факт оккупации Арменией азербайджанских земель отражен во всех международных документах.

По словам Алиева, несмотря на то, что Армения является агрессором, она игнорирует предложения международных посредников по урегулированию конфликта, не освобождает территории от оккупации и пытается вовлечь в переговоры карабахских сепаратистов.

"Ракетный обстрел Арменией территории Азербайджана после объявления гуманитарного перемирия, в результате чего были убиты мирные жители, вновь доказал, что Армения является главным фактором, дестабилизирующим ситуацию на Южном Кавказе. Причем армянские провокации носят систематический характер. Военные провокации, совершенные официальным Ереваном в июле, августе и сентябре этого года, представляют угрозу для региона, и провоцируют Азербайджан на применение военной силы. Армения, не соблюдая свои обязательства, вытекающие из международного права, в том числе нарушая Женевскую конвенцию "О защите гражданского населения во время войны", Конвенцию по правам детей ООН, в целом соответствующие требования других важных международных документов в сфере прав человека, систематически совершает военные преступления.

"Намерения армянской стороны, которая нацеливается на мирное население в Гяндже, Мингячевире, Тертере, Агджабеди, Барде, Физули, Агдаме, предельно ясны. Эти намерения заключаются в совершении террора, добиться того, чтобы ущерб был нанесен как можно большему количеству мирных людей, дестабилизировать ситуацию в регионе, сорвать переговоры. Продолжая бой вне зоны боевых действий, Армения вновь демонстрирует свою оккупационную сущность. Этот конфликт не прекратится, пока территориальная целостность Азербайджана не будет восстановлена, оккупированные земли не будут освобождены. Об этом в своих выступлениях регулярно заявляет и Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Соглашение, достигнутое в Москве, носит временный характер. Наш народ, тесно сплотившись вокруг Верховного Главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева, полностью уверен, что этот конфликт в скором времени завершится победой, и наши земли будут освобождены от оккупации", - добавил Заур Алиев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева.)