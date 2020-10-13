Экс-спикер Кнессета Израиля направила Президенту Ильхаму Алиеву письмо

БАКУ /Trend/ - Председатель Кнессета в 2006-2009 годах, член Международного центра Низами Гянджеви Далия Ицик направила Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву письмо.

"Ваше превосходительство,

В этот трудный период выражаю Вам поддержку и еще раз подчеркиваю прочные дружественные связи между нашими народами.

Выражаю Вам глубокие соболезнования в связи с убийством мирных жителей в последние дни, желаю скорейшего исцеления раненых. Необходимо уважать резолюции Совета Безопасности ООН и территориальную целостность Азербайджана.

В настоящее время Ваша прекрасная страна стоит лицом к лицу с новым вызовом. Но наш опыт научил нас верить и никогда не бояться. Я уверена, что благодаря Вашему успешному руководству и мудрости Вы поведете свой народ вперед правильным путем, обеспечив тем самым мир и процветание для всех.

Уважаемый господин Президент, также хотела бы подчеркнуть успешную деятельность Международного центра Низами Гянджеви. Наш Центр вместе с авторитетными сопредседателями, активным и творческим генеральным секретарем стремится стать ведущей структурой, которая всегда поощряет толерантность, диалог, взаимопонимание и сосуществование. Мы регулярно проводим в центре встречи, чтобы делиться своими мыслями по данному вопросу", - говорится в письме.