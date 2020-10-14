Помощник Президента Азербайджана провел телефонный разговор с официальным представителем Президента Турции

БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев провел телефонный разговор с пресс-секретарем Президенту Турции Ибрагимом Калыном.

Об этом на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана, сообщает Trend.

"Рад провести телефонный разговор с моим хорошим другом Ибрагимом Калыном, с которым я нахожусь в постоянном контакте. Мы подтвердили важную роль Турции в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта как члена ОБСЕ и Минской группы и ведущей страны в регионе", - отметил Гаджиев.