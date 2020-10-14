Уничтожен еще один армянский БПЛА - минобороны Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Сегодня днем в направлении Физулинского района был уничтожен БПЛА, принадлежащий вооруженным силам Армении, сообщает в среду Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.
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