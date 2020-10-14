Участвующие в боях на оккупированных территориях наемники автоматически превращаются в легитимную цель армии Азербайджана - помощник Президента (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Официальные лица Армении открыто призывают иностранных граждан к участию в военных действиях против Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, как на различных интернет-ресурсах, так и в социальных сетях встречаются многочисленные сообщения об участии граждан других стран в составе вооруженных сил Армении в боевых действиях против Азербайджана на оккупированных азербайджанских территориях.

"Армения открыто нарушает нормы и принципы международного права и международного гуманитарного права, вовлекая в боевые действия вооруженных наемников. В Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников говорится, что государства-члены не должны вербовать, использовать, финансировать и обучать наемников и должны запрещать такую деятельность. Есть множество резолюций ООН в связи с вооруженными наемниками. Этими резолюциями осуждается безнаказанность тех, кто занимается вооруженной наемнической деятельностью, и тех, кто их использует, а также содержится призыв ко всем государствам привлечь к ответственности в рамках своих обязательств вооруженных наемников и использующие их стороны. Также существует соответствующая рабочая группа ООН, занимающаяся вопросами, связанными с использованием вооруженных наемников как инструмента нарушения прав человека. Помимо этого, принятый в 2015 году дополнительный протокол к "Варшавской конвенции по предотвращению терроризма" от 2005 года также предусматривает уголовную ответственность стран в отношении лиц, выезжающих за границу в террористических целях", - сказал Гаджиев.

Как отметил помощник Президента, это говорит о том, что международное сообщество понимает актуальность проблемы вооруженных наемников и необходимость борьбы с ней.

"Армения поступает с точностью до наоборот и даже хочет легализовать использование вооруженных наемников. Тем самым эта страна в очередной раз нарушает международное право и выступает против запретов ООН. Законодательство ряда стран предусматривает длительное тюремное заключение и крупные штрафы для граждан, которые принимают участие в боевых действиях за рубежом в качестве вооруженных наемников. Лиц, причастных к созданию такого рода вооруженных группировок и управлению ими, ждет более суровое наказание. Также предусматривается лишение лиц, участвующих в боевых действиях за рубежом в качестве наемников, некоторых прав (участвовать в выборах, быть свидетелем, право на защиту, опека, вид на жительство). Ряд европейских стран принимает серьезные меры против своих граждан за вступление в незаконные вооруженные формирования. К примеру, в начале июля этого года Тайлер Вилус, принимавший участие в боевых действиях в составе ИГ, был приговорен во Франции к 30 годам лишения свободы. Однако Жильбер Минасян, гражданин Франции, принимавший участие в совершении Ходжалинского геноцида, заявил в интервью газете Liberation, что мобилизовал французских граждан для участия в боевых действиях против Азербайджана в качестве наемников. Еще до начала последней военной операции Армения организовывала доставку вооруженных наемников и террористов на оккупированные территории Азербайджана. Привлечение вооруженных наемников из-за рубежа стало еще более очевидным при обсуждении поправок к закону об обороне в Армении, которые предусматривают привлечение добровольцев к обороне. Этим шагом Армения стремится привлечь в свою армию вооруженных наемников и террористов из других стран под видом добровольцев", - сказал он.

По словам Гаджиева, во время последних боевых действий этот процесс ускорился.

"Как ранее полученная информация, так и случаи на освобожденных от оккупации азербайджанских землях убедительно доказывают, что на стороне Армении воюют вооруженные наемники и террористы из зарубежных стран. У нас много фото- и видеосвидетельств этого. Среди наемников достаточно иностранных граждан армянского происхождения. Эти лица причастны к нападениям на мирное население Азербайджана. Тот факт, что эти лица имеют армянское происхождение, не оправдывает их участия в боевых действиях на территории Азербайджана, и не освобождает их от статуса иностранных боевиков. В связи с этим мы призываем соответствующие страны принять серьезные меры в отношении своих граждан, предпринимающих подобный шаг, воспрепятствовать их поездке на оккупированные территории, а также возбудить против них уголовные дела. Эти лица, участвующие в боевых действиях на оккупированных территориях, автоматически превращаются в легитимную цель азербайджанской армии. Вооруженные наемники, выжившие в боях и вернувшиеся в свои страны, станут серьезной угрозой для общества этих стран", - сказал он.

(Текст: Турал Гараджаев)