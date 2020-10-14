Видеозапись выхода на стартовую позицию уничтоженного ОТРК ВС Армении (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Азербайджана распространило видеозапись выведения на стартовые позиции с целью нанесения удара по гражданскому населению и населенным пунктам ОТРК ВС Армении, уничтоженных подразделениями армии Азербайджана.

Trend со ссылкой на Минобороны представляет вашему вниманию эти кадры: