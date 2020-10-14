Президенту пишут: Мы поддерживаем Ваши решительные и мудрые шаги по восстановлению территориальной целостности страны

БАКУ/Trend/ - В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать письма от граждан Азербайджана и проживающих за рубежом наших соотечественников, а также от граждан братской Турции и других стран.

Trend со ссылкой на сайт Президента предлагает вниманию часть этих писем.

Хасан Демирташ из Анталии пишет: «Уважаемый господин Президент, по долгу работы я три года жил в Азербайджане. Я приложил много усилий для того, чтобы экономика, продукция и качество обслуживания двух братских стран могли конкурировать и превосходить показатели других страны. У меня много теплых воспоминаний, связанных с Азербайджаном, здесь я обрел верных друзей. Сегодня мы поддерживаем Вас и весь азербайджанский народ в справедливой борьбе с армянскими оккупантами. При необходимости я готов выполнить любой приказ. Моя мечта при следующей поездке в Азербайджан стоять под тенью Вашего величественного трехцветного флага, развевающегося в Карабахе. Выражаю почтение Вам и Вашей команде, отважному азербайджанскому солдату и всем азербайджанским братьям».

Из Кочаэли пишет Бирол Озер: «Наш Уважаемый Президент Ильхам Алиев, я живу в турецком городе Кочаэли. У меня есть сын по имени Бурак. Я и мой сын всегда готовы поддержать Вас и весь Азербайджан в борьбе с армянской оккупацией. Аербайджан для нас дружественная и братская страна. Мы два государства, один народ. Ваши друзья – наши друзья, Ваши враги – наши враги. Поэтому быть в ваших рядах - для нас честь. Стать шехидом для нас высшая награда. Мы ждем Вашего приказа, чтобы встать плечом к плечу с азербайджанскими братьями. Да хранит Вас Всевышний. Да поможет Вам Аллах!».

Из Каира пишет Сеймур Насиров: «Уважаемый Президент, господин Верховный главнокомандующий, сердечно поздравляем Вас и наш народ с победами Азербайджанской армии под Вашим командованием. Мы полностью поддерживаем Вас в справедливой войне с армянскими оккупантами. Независимо от того, где мы живем, наше сердце рядом с Родиной. Мы внимательно следим за событиями, происходящими в Азербайджане под Вашим мудрым командованием. Как граждане, мы мобилизовали все свои силы, активно участвуем в информационной войне. Мы прилагаем все усилия в информировании египетской общественности об азербайджанских реалиях. Мы всегда готовы выполнить священной долг перед Родиной и находимся рядом с Вами и нашей славной армией. Верим, что под Вашим командованием Азербайджанская армия в скором времени восстановит историческую справедливость, территориальная целостность нашей страны будет восстановлена. Да поможет Вам Аллах в этом благородном деле. Да здравствует Родина! Карабах – это Азербайджан!».

Из иорданского города Амман пишут Эйхам Абу Аннаб, Тахсин аль-Муфлих и Зияд аль-Харабшех: «Уважаемый господин Президент, как члены Правления Клуба иорданских выпускников Азербайджана, мы считаем честью приветствовать Ваше превосходительство, пожелать Вам и братскому азербайджанскому народу крепкого здоровья. В то же время, хотим пожелать в Вашем лице всему азербайджанскому народу стабильности, развития и процветания. Мы написали это письмо потому, что верим в Ваше правое дело. Героические Вооруженные силы Азербайджана проводят военные операции по освобождению родных земель от армянской оккупации. Несомненно, Армения оккупировала 20 процентов исторических земель Азербайджана, нарушив тем самым принципы и нормы международного права, продолжает игнорировать резолюции ООН номер 822, 853, 874, 884. Международное единство посредством этих документов требует от оккупантов полностью покинуть все азербайджанские земли. Хотим заверить Ваше превосходительство в том, что поддерживаем территориальную целостность Азербайджана и его международно признанные границы. Мы видим, как Азербайджанская Республика на протяжении 30 лет под Вашим мудрым руководством продолжает вести переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ. Но из-за неконструктивной и агрессивной позиции нынешнего руководства Армении переговоры не привели к желаемому результату. Ваше превосходительство, нам хорошо известно, что армянские преступники учинили Ходжалинскую резню, нанесли большой ущерб инфраструктуре на оккупированных азербайджанских землях, уничтожили исторические памятники азербайджанского народа, превратили наши мечети в свинарники и коровники. Это оскорбление для всего исламского мира. Уверены, что храбрые Вооруженные силы Азербайджана под Вашим руководством добьются успеха в деле освобождения азербайджанских земель во имя мира на Южном Кавказе и обеспечения мира и процветания на территории страны в рамках ее международных признанных границ. Ваше превосходительство, Вы ведете справедливую войну, Иншаллах, победа будет за Вами. Да хранит Аллах Вас, Азербайджанскую Республику и братский азербайджанский народ».

Закир Джаббаров пишет из Украины: «Уважаемый Президент, господин Верховный главнокомандующий, благодаря всему, что Вы делаете для Азербайджана, наш народ высоко держит голову во всем мире. Да возвысит Вас Аллах. Вы днем и ночью служите народу. Да настанет тот день, когда мы пригласим Вас в гости в своем доме в Кяльбаджаре. И нам хоть один день посчастливиться послужить Вам. Да поможет Вам Аллах во всех Ваших делах. Да хранит Вас Аллах, Иншаллах».

Житель Имишлинского района Ниджат Рустамов пишет: «Господин Верховный главнокомандующий, из-за своего возраста я пока не могу отправиться на фронт. Однако от всей души поддерживаю все Ваши решения. Уверен, что скоро Вы освободите от врага наши оккупированные земли, тем самым, укрепите политическую позицию Азербайджана. Я, в свою очередь, даю Вам слово, что, как будущий отважный солдат, всегда буду с честью защищать Родину, буду достойным, грамотным сыном Отечества».

Халил Искендеров пишет из Шамкира: «Дорогой и уважаемый Президент, как продолжатель политического курса великого лидера Гейдара Алиева, Вы добились стремительного развития и прославления в мировом масштабе независимого Азербайджана. Под Вашим руководством Азербайджан возвысился на вершину современного развития, занимает достойное место в мировом сообществе. Я могу сказать, что Азербайджанская Республика никогда не была такой сильной, как сейчас. Сегодня у нас есть мощная армия и современное оружие, силой нашей армии мы сможем освободить наши земли, оккупированные армянскими захватчиками. Мы – азербайджанский народ готовы выполнить все Ваши приказы. Я всегда поддерживаю Вашу внутреннюю и внешнюю политику, победа за нами. Желаю, чтобы война скоро закончилась, вынужденные переселенцы вернулись в родные края. Народ удостаивает Вас звания Национального героя Азербайджана. Я горжусь, что у нас есть такой Президент, как Вы. Да хранит Аллах Вас, наших солдат и азербайджанский народ. Да упокоит Аллах души наших шехидов, отдавших жизнь во имя Родины. Как хорошо, что у нас есть такой Президент, как Вы, такие мужественные, отважные, солдаты нашей армии. Кровь наших шехидов никогда не останется на земле, мы отомстим за них! Этот лозунг будет звучать всегда: Всегда вперед с Ильхамом! Карабах – это Азербайджан!».

Жительница Шеки Кенуль Гасымова пишет: «Уважаемый господин Президент, я благодарю Вас и нашу мощную, доблестную армию за все успешные операции, достигнутые в последнее время, за все радостные вести и желаю больших успехов на этом правом пути. Мы всегда рядом с Вами. Верим, что Азербайджанская армия скоро добьется великой победы».

Житель Сальянского района Таир Гюльназаров: «Господин Верховный главнокомандующий, мы благодарны Вам за то, что Вы отдали приказ «Вперед!», который мы так давно ждали. Потому что по этому приказу вражеские провокации получают достойный отпор. Наши земли постепенно освобождаются от оккупации. Каждый из нас, как вооружившийся солдат, готовы выполнять Ваши приказы во имя этой борьбы. Мы гордимся нашей армией и верим, что под Вашим командованием наши земли скоро будут освобождены от оккупации. Карабах – это Азербайджан! Да здравствует Азербайджан!».

Житель Сальяна Алиага Юнусов пишет: «Уважаемый господин Президент, благодаря Вашей решительной позиции, политическому таланту и смелым шагам наступил день, который наш народ ждал уже 30 лет. Ваша успешная внутренняя и внешняя политика обеспечили формирование и повышение авторитета мощной Азербайджанской армии. Коллектив Управления по эксплуатации мелиоративных систем Нижней Мугани поддерживает успешные контрнаступательные операции Вооруженных сил Азербайджана в ответ на провокации Армении, как и каждый азербайджанец, мы также с чувством радости и гордости воспринимаем успехи нашей армии. Да здравствует наш Верховный главнокомандующий и наша доблестная армия!».

Житель Газахского района Велед Мамедов: «Уважаемый Президент, господин Верховный главнокомандующий приветствую Вас от своего имени, от имени ветеранов Карабахской войны, от имени многочисленных работников системы орошения Газахского района, от имени аксакалов села Косалар, где я проживаю, желаем Вам долгих лет жизни, здоровья и успехов в Вашей почетной и трудной работе. Да поможет Вам Аллах. Мы всегда поддерживаем и одобряем Ваше правое дело. Мы искренне приветствуем Вашу внутреннюю и внешнюю политику. Хорошо, что Вы есть. Верим, что под Вашим командованием наша героическая армия скоро одержит победу, оккупированные армянскими фашистами наши земли будут в скором времени освобождены и наш трехцветный флаг будет гордо развеваться в родном Карабахе. Мы все с нетерпением ждем этого дня. Да упокоит Аллах души всех шехидов, отдавших жизни за свободу наших земель. Уважаемый Президент, наши сердца полны добрых пожеланий, их невозможно перечислить. С Карабахской Победой Вы золотыми буквами впишите свое имя в историю. Да поможет Аллах Вам и нашей победоносной Армии!».

Житель города Гянджа Рамиз Магеррамов: «Уважаемый господин Президент, мы осуждаем провокации и военные операции, совершенные Арменией против Азербайджана в последние дни, поддерживаем контрнаступательные операции против врага, совершенные по Вашему приказу. Как ветераны Карабахской войны, мы внимательно слушаем каждое Ваше выступление и гордимся Вами. Все ветераны поддерживают Вашу политику и верят в Вас. Верим, что успех наших храбрых солдат под Вашим командованием приведет к великой победе, и наш трехцветный флаг будет развеваться во всех наших освобожденных землях. Да хранит Аллах Вас, Вашу семью и нашу Армию! Мы всегда рядом с Вами! Мы гордимся, что у нас есть такой Президент, Верховный главнокомандующий, как Вы!».

Житель Товузского района Адалят Абдуллаев: «Уважаемый господин Верховный главнокомандующий, отвага, проявленная Азербайджанской армией под Вашим руководством в последние дни для освобождения наших земель на передовой, безгранично обрадовала весь азербайджанский народ. Ваш приказ начать контрнаступление против провокаций, совершенных армянами, привел к осуществлению наших заветных мечтаний. Приветствуем Ваши гордые и мудрые шаги в освобождении наших земель от армянского фашизма и восстановлении территориальной целостности нашей страны, желаем нашему народу новых успехов во главе с Вами».

Житель Исмаиллинского района Шахрияр Махсудов: «Господин Верховный главнокомандующий, как солдат резерва, я всегда готов героически бороться за целостность нашей страны. Успех нашей армии, которая контратаковала в ответ на провокации армянских вооруженных сил против нашей страны, также воодушевляет меня и побуждает быть с нашими храбрыми солдатами. Господин Президент, я горжусь, что у нас есть такой президент, как Вы. Верю, что благодаря Вашей решительной, последовательной и успешной политике мы добьемся успеха. Иншаллах, надеюсь, что Вы скоро объявите всему Азербайджану о победе. Да здравствует Верховный главнокомандующий Азербайджана! Карабах – это Азербайджан!».