Азербайджанские БПЛА не применяются против гражданского населения - Минобороны

БАКУ /Trend/ - Армения, используя все возможные и невозможные способы, продолжает распространять ложную информацию для общественности.

Как сообщили в среду Trend в министерстве обороны Азербайджана, очередной дезинформацией стало сообщение о том, что якобы 14-летний подросток, имя и фамилия которого не указываются, получил ранения в результате удара азербайджанского БПЛА.

"Заявляем, что ударные БПЛА, находящиеся на вооружении армии Азербайджана, используются исключительно против военной техники вооруженных сил Армении, временно дислоцированных на оккупированных территориях Азербайджана.

В очередной раз напоминаем, что, в отличие от армянских вооруженных сил, азербайджанская армия не применяет оружие против мирных жителей, особенно детей, женщин и стариков", - сказали в оборонном ведомстве Азербайджана.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)