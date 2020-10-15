Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Чехии

БАКУ / Trend/ - Сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Чехии Томасом Петричеком, сообщает в четверг Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Байрамов проинформировал чешского коллегу о том, что армянские вооруженные силы продолжают нарушать гуманитарный режим прекращения огня, целенаправленно обстреливают азербайджанские города, находящиеся вдалеке от зоны конфликта, мирное население, гражданскую инфраструктуру, о тяжелых последствиях ракетного обстрела Гянджи.

Министр подчеркнул, что во время новой провокации Армении против Азербайджана погибли 43 и ранены 218 мирных жителей.

Байрамов добавил, что Азербайджан действовал в рамках права своей самообороны, и вся ответственность за ситуацию в регионе лежит на военно-политическом руководстве Армении.

Глава МИД Чехии выразил серьезную обеспокоенность гибелью мирных граждан, подчеркнул важность соблюдения гуманитарного режима прекращения огня и возобновления переговоров между сторонами.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева )