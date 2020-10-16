Депутат Севиль Микаилова сообщила об обстрелах мирных азербайджанцев в интервью катарскому телеканалу "Arabi21" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Депутат Милли Меджлиса (парламента) Севиль Микаилова дала интервью катарскому телеканалу "Arabi21" в связи с провокациями Армении против Азербайджана и ситуацией после достижения договоренности о гуманитарном режиме прекращения огня, сообщает в пятницу Trend.

Севиль Микаилова подчеркнула, что Армения грубо нарушает гуманитарный режим прекращения огня, совершая военные преступления, она обстреливает мирное население и гражданскую инфраструктуру Азербайджана, среди мирных граждан много погибших и раненых.

Депутат отметила, что в отличие от Армении Азербайджан ведет борьбу не с гражданскими лицами, а с оккупационным режимом.

Микаилова добавила, что восстановление мира в регионе и мирное урегулирование конфликта возможно только после вывода армянских вооруженных сил с оккупированных азербайджанских территорий.

(Текст: Кямаля Сеидова.)