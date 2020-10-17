В отношении Пашиняна должно быть возбуждено уголовное дело за террор в Гяндже - депутат

Политика 17 октября 2020 09:37 (UTC+04:00)
В отношении Пашиняна должно быть возбуждено уголовное дело за террор в Гяндже - депутат

БАКУ /Trend/ - Армения вновь продемонстрировала свою преступную и террористическую натуру. Очередной ракетный удар по спящим, невинным мирным жителям является военным преступлением, более того преступлением против человечности.

Об этом в субботу сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Севиндж Гусейнова.

По словам депутата, эти бесчеловечные деяния армянской стороны являются грубейшим нарушением норм и принципов международного права, в том числе Женевских конвенций от 1949 года и дополнительных протоколов к ним.

"ВС Армении продолжают подвергать ракетному и артиллерийскому обстрелу азербайджанские города и районы, под обстрелом находятся мирные жители. Согласно предварительной информации, в результате очередного ракетного удара по Гяндже скончались 12, ранены свыше 40 человек. Это одно из самых тяжелейших военных преступлений, совершенных Арменией.

Эта страна остается приверженной своей коварной традиции, грубо нарушает достигнутые соглашения. Это вновь показывает, что криминальное руководство Армении не желает мира, не является сторонником мирного урегулирования конфликта. Армения, где террор и агрессия поднята на государственной уровень, представляет серьезную угрозу для региона", - сказала Севиндж Гусейнова.

Она добавила, что нет никаких сомнений в том, что приказ о ракетном обстреле был дан именно террористом, премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

"Этот вопрос должен быть расследован, в отношении Пашиняна должно быть возбуждено уголовное дело, и он должен быть объявлен в международный розыск", - подытожила Гусейнова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)

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