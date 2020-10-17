На территории, по которой был нанесен ракетный удар в Гяндже, нет военных объектов - МЧС

БАКУ /Trend/ - Военнослужащие Армении обстреливают густонаселенные мирными жителями города и районы Азербайджана.

Как передает в субботу Trend, об этом на месте разрушений в результате ракетных ударов ВС Армении по Гяндже сказал министр по чрезвычайным ситуациям Кямаладдин Гейдаров.

Он отметил, что поисково-спасательные работы продолжаются. По словам министра, на территории, по которой был нанесен ракетный удар, нет военных объектов.

"Вторая ракета упала на дом, где были два малолетних ребенка и их мать. Хотя детей спасти удалось, женщина скончалась в машине скорой помощи.

На данный момент скончались 13 человек, много раненых. Ракеты были выпущены с территории Армении. Это очередное проявление армянского зверства. Они умышленно стреляют по жилым кварталам, чтобы гибли мирное население. Но они не смогут сломить волю азербайджанского народа. Армия Азербайджана продолжает решительное наступление", - сказал Кямаледдин Гейдаров.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)